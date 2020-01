Kingdom Hearts: il nuovo gioco arriverà “soprendentemente presto”

Kingdom Hearts è uno dei titoli più amati dalla sua fan base, una fusione tra i mondi Disney e quelli Square che crea un ibrido che emoziona ed esalta. L’ultimo capitolo della serie è uscito a marzo dello scorso anno e come ben sappiamo domani uscirà la tanto attesa espansione denominata Re Mind

Nelle ultime ore, sulla pagina ufficiale Twitter di Kingdom Hearts, è spuntato fuori un curioso Q&A dove sono emerse 13 domande soprannominate “Questions of Darkness“. Apparentemente in Square-Enix ci sarebbe stato il subentro di due nuovi team esterni che non hanno nulla a che vedere con quelli che hanno già sviluppato il sopracitato terzo capitolo e il progetto per mobile, Kingdom Hearts Union χ. Ciò che incuriosisce è che stando alla risposta di una di queste fantomatiche 13 domande, uno dei team ha dichiarato che uscirà “sorprendentemente presto” un nuovo gioco della serie, non specificando però di cosa si tratterebbe.

“Non abbiamo piani in questo momento, ma se qualcosa dovesse succedere in futuro ce ne occuperemo” ha detto Nomura, inoltre ha aggiunto “per quanto riguarda i contenuti scaricabili, Re Mind è il primo ed ultimo, stiamo già lavorando al prossimo titolo“. Effettivamente Kingdom Hearts ci ha sempre abituati a delle versioni rivedute e corrette, in questo momento le patch e la suddetta espansione stanno facendo le veci di questo processo; ci si aspetterebbe quindi che il prossimo progetto targato Square-Enix e Disney sia in effetti un capitolo nuovo e non un’ulteriore espansione.

Cosa ne pensate di questa notizia? Cosa vi aspettate da un nuovo capitolo di questa saga? fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Intanto vi ricordiamo che Kingdom Hearts 3 è disponibile per PlayStation 4 ed Xbox One, mentre l’espansione Re Mind uscirà domani per PS4 mentre il 25 febbraio per Xbox One.