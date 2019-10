Kingdom Hearts, Square Enix è alla ricerca di sviluppatori

L’atteso DLC Re:Mind di Kingdom Hearts 3 deve ancora arrivare ma Square Enix sarebbe già al lavoro su un altro progetto legato alla saga ideata da Tetsuya Nomura. Ancora una volta è un’offerta di lavoro a rivelare i piani futuri di una casa di sviluppo, nel caso specifico un annuncio apparso sul sito dell’azienda giapponese. […]

L’atteso DLC Re:Mind di Kingdom Hearts 3 deve ancora arrivare ma Square Enix sarebbe già al lavoro su un altro progetto legato alla saga ideata da Tetsuya Nomura. Ancora una volta è un’offerta di lavoro a rivelare i piani futuri di una casa di sviluppo, nel caso specifico un annuncio apparso sul sito dell’azienda giapponese. Ma quali sono gli elementi che fanno pensare che possa esserci una connessione con Kingdom Hearts?

Innanzitutto lo studio per il quale si stanno cercando nuovi UI Designer, Technical Artist ed Effect Designer. Si tratta della First Development Division di Square Enix, nota anche come Osaka Team, che si è occupata della serie di Kingdom Hearts dai tempi di Re:Chain of Memories per PlayStation 2 in poi, lavorando non solo ai capitoli nuovi ma anche a quelli rimasterizzati. Le uniche eccezioni, in questa lista, sono 358/2 Days e Coded-Re:Coded. In passato l’Osaka Team si era occupato anche di titoli PlayStation 1 come il compianto sparatutto Einhänder, il discreto seguito di Parasite Eve e un altro IP scomparso come Brave Fencer Musashi. Ma negli annunci ci sarebbe qualcosa di più di semplici indizi.

Nell’offerta di lavoro infatti verrebbe esplicitamente citato Kingdom Hearts. Secondo un utente di Reddit che ha tradotto il messaggio, alcune delle nuove figure dovrebbero contribuire a realizzare un titolo HD della serie di Kingdom Hearts. A questo si aggiunga il fatto che Square Enix è alla ricerca di persone che abbiano esperienza sull’Unreal Engine 4 e nello sviluppo su PlayStation 4 e Xbox One, il che fa pensare a un titolo che potrebbe essere anche destinato alle console next-gen Sony e Microsoft. L’ipotesi remastered dovrebbe essere scartata a priori dato che ormai tutti i titoli della saga hanno una versione per console HD. In questo senso, qualcosa di simile potrebbe essere un eventuale porting per Nintendo Switch, considerate le tante conversioni di giochi degli anni scorsi che hanno riguardato la console Nintendo.

Insomma gli elementi per pensare che un nuovo capitolo di Kingdom Hearts possa riapparire entro qualche anno sembrano esserci tutti. Decisamente più presto arriverà invece il DLC Re:Mind del terzo capitolo, previsto durante l’inverno. Al momento sappiamo, tra gli altri elementi, che espanderà la storia del gioco e proporrà altri tre personaggi giocabili (Riku, Aqua, e Roxas) con altrettanti punti di vista differenti della storia.