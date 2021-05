Knockout City avrà una colonna sonora da sballo!

Non manca ormai tanto all’uscita di Knockout City, il nuovo gioco multiplayer sviluppato dai ragazzi di Velan Studios e facente parte dell’etichetta EA Originals. Annunciato qualche mese fa, il folle e coloratissimo multiplayer sul dodgeball ha saputo incuriosire fin da subito una grossa fetta di videogiocatori. Ora, a distanza di qualche settimana dal rilascio siamo venuti a conoscenza di nuove informazioni ufficiali sulla colonna sonora che sarà presente nel gioco.

All’interno di un nuovo post pubblicato sul blog di Knockout City il team annuncia la collaborazione con il duo musicale Sonny e Matt dei The Soundlings. Il duo è noto per aver composto brani per film e serie TV come: Shazam!, Lovecraft Country e Narcos Mexico e molte altre. i The Soundlings daranno vita anche alla colonna sonora originale di Knockout City, che sarà composta da 19 tracce diverse.

Durante le partite i giocatori potranno ascoltare la musica sintonizzandosi su “KO City Pirate Radio”, la stazione radio presente in gioco e che riprodurrà brani di diverse band e personaggi, tutti creati dai The Soundlings. Il duo si è impegnato a ricreare diversi pezzi mescolando oltre 30 generi musicali per dare vita a una colonna sonora completamente originale variegata e che andrà ad accompagnare le tumultuose partire dei giocatori.

La colonna sonora del nuovo EA Original sarà anche disponibile su Spotify, Apple Music, e molti altri servizi dedicati alla riproduzione musicale. Knockout City sarà disponibile il 21 maggio su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (tramite Origin, Steam ed Epic Games Store) e PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite la retrocompatibilità, oltre che per i membri EA Play e Xbox Game Pass Ultimate. Indipendentemente dalla piattaforma, il titolo supporterà il cross-play completo e la cross-progression. Al momento del lancio, i giocatori avranno accesso a una prova gratuita per un periodo di tempo limitato, durante la quale sarà possibile giocare al titolo completo.