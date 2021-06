Ci siamo finalmente, dopo una lunga attesa la Summer Game Fest 2021 condotta dal solito Geoff Keighley ha aperto le danze a quello che sarà l’E3 2021. Dopo un anno di pausa forzata a causa dell’epidemia mondiale di Coronavirus, siamo nuovamente in prima linea per assistere a una lunga sequela di nuovi annunci videoludici, a partire proprio dalla serata introduttiva che, qualche istante fa, ci ha già mostrato diversi nuovi titoli parecchi interessanti.

Summer Game Fest 2021: tutti i giochi annunciati

Tiny Tina’s Wonderlands

Dopo Borderlands 3, Gearbox torna con un tanto inaspettato quanto esplosivo nuovo spin-off ambientato nel folle e scorretto universo della propria IP di punta. Tina Tina’s Wonderlands si mostra per la prima volta con un trailer eccezionale che ci ha messo addosso tanta curiosità di vederne di più.

Metal Slug Tactics

Il brand di metal Slug sta vivendo una vera e propria nuova era. Prima il ritorno con un capitolo classico per mobile, e ora con il nuovo Metal Slug Tactics, uno strategico a turni con i personaggi e lo stile unico della saga targata SNK.

Death Stranding Director’s Cut

La presenza di Hideo Kojima ha fomentato in molti, lo sappiamo, e sebbene all’inizio sembrava che il game designer non avesse nulla di annunciare, la sorpresa è presto arrivata. Con un video ultra-citazionista alla saga di Metal Gear è stato presentato Death Stranding Director’s Cut, una nuova edizione del titolo di cui sapremo di più tra qualche giorno.

Jurassic World Evolution 2

Nella Summer Game Fest c’è spazio anche per Jurassic World Evolution 2, il seguito del gestionale ambientato nell’universo del cult cinematografico uscito qualche anno fa, e molto ben recepito da pubblico e critica.

Sable

Di Sable, titolo indie molto interessante annunciato qualche anno fa, abbiamo potuto vedere diversi spezzoni di gameplay mentre l’artista musicale Japanese Breakfast ci ha proposto un’affascinante performance canora.

Lost Ark

Amazon Game e Smilegate RPG salgono sul palco digitale del Summer Game Fest per mostrare un nuovo trailer con corpose sezioni di gameplay di Lost Ark, il gioco di ruolo con elementi action in visuale isometrica.

Call of Duty Warzone Stagione 4

Come promesso nei giorni scorsi, la Summer Game Fest 2021 è stata l’occasione per vedere un primo spezzone della Stagione 4 di Call of Duty Warzone. Inoltre, è stata annunciata la data di uscita di questa nuova stagione, ovvero il prossimo 17 giugno.

Salt & Sacrificy

Con grande sorpresa vediamo anche Salt & Sacrifice, il sequel dell’indie con elementi souls-lile Salt & Sancturary. Torna il mood oscuro del primo capitoli, i folli e disumani boss variegati e ovviamente lo stile artistico classico già proposto dal team di sviluppo.

Solar Ash

I ragazzi di Heart Machine tornano per l’ennesima volta a mostrarci Solar Ash. Il titolo si mostra nuovamente con una cifra stilistica davvero particolare, anche se il recente trailer è durato pochi secondi e non c’è stata occasione di vedere troppa varietà nelle ambientazioni.

Chivalry II

Grande spazio anche per Chivalry II, il titolo in prima persona che ci porta all’interno di grandi campi di battaglia medievali in cui affrontare sanguinolente ed esplosive battaglie all’arma bianca.

Escape From Tarkov

La Summer Game Fest dedica spazio anche alla nuova mappa di Escape From Tarkov, molto diversa dalle ambientazioni campali della mappa già esistente dal day one. Come ci viene sottolineato da Geoff, al momento la mappa è ancora in via di sviluppo, quindi ci aspettiamo nuovi aggiornamenti a riguardo in futuro.

Two Point Campus

Dopo il gestionale sugli ospedali, gli ex sviluppatori di Bullfrog ci portano alla gestione di un intero campus da collage americano. Two Point Campus si appresta da ora a diventare un must have per tutti gli appassionati del genere gestionale, e per tutti coloro che amano l’ironia pungente di questo team di sviluppo.

The Anacrusis

Prendere quattro amici bloccati in una stazione spaziale piena di alieni mortali, e avrete The Anacrusis. Un titolo multiplayer cooperativo che vi richiederà di sopravvivere in gruppo ad orde di alieni volenterosi di farvi la pelle alla velocità della luce.

Vampire The Masquerade Blood Hunt

La saga di vampire The Masquerade ritorna con un nuovo progetto spin-off. Parliamo di Vampire The Masquerade Blood Hunt, titolo di cui, al momento, abbiamo visto solamente un trailer ricco di azione e momenti adrenalinici con cui presentarsi al pubblico.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Annunciato in via ufficiale qualche settimana fa, questa sera abbiamo avuto l’occasione di dare un’ulteriore occhiata al terzo episodio della saga di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Nello specifico abbiamo conosciuto dei dettagli in più sui nemici che saranno presenti nel gioco.

Tales of Arise

Torna a mostrarsi anche Tales of Arise, il nuovo capitolo della saga JRPS targata Bandai Namco. Grande spazio ad un lungo filmato in cui sono stati mostrate alcune delle cinematiche del gioco, inframezzate da brevi scorci di gameplay.

Planet of Lana

Se amate giochi dal forte comparto artistico, questo Planet of Lana un avventura creata a mano in 2.5D molto affascinante. Il trailer mostra un titolo dai ritmi blandi ma davvero molto evocativo, sicuramente da tenere d’occhi.

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin

C’è anche spazio per Nintendo, che sale sul palco della Summer Game Fest presentandoci un nuovo trailer di Monster hunter Stores 2 Wings of Ruin, il secondo capitolo del JRPG ambientato nell’universo di Monster Hunter.

Wave Break

Arriva anche il secondo musicale della serata, in cui i Weezer hanno presentato Wave Break intonando un nuovo pezzo rock. Il titolo si presenta come un arcade con degli orsetti che guidano dei motoscafi.

Endless Dungeon

Torna a mostrarsi anche Endless Dungeon, il nuovo titolo Amplitude con forti elementi rogue like da affrontare in coop. Tra gadget e una varietà di armi diverse, il titolo continua a mostrarsi ricco di varierà e nemici da decimare.

Back 4 Blood

Nuova clip di gioco anche per Back 4 Blood, il seguito spirituale di Left 4 Dead 2 sviluppato dagli stessi sviluppatori del grande classico FPS co-op.

Tirbes of Midgard

Tirbes of Midgard, si mostra come un survival esplorativo con visuale isometrica. Cercare armi leggendarie e costruire forti sempre più inespugnabili sono solo alcune delle attività che dovrete compiere per sopravvivere all’interno di questo mondo norreno.

Evil Dead The Game

Annunciato diversi mesi fa, è finalmente giunto il momento di vedere il primo spezzone di gameplay per Evil Dead The Game, il videogioco che riprende il franchise horror de La Casa ideato dalla mente geniale di Sam Raimi.

Elden Ring

L’abbiamo atteso a lungo, c’è chi dice di averlo sognato più volte, ma finalmente ora è realtà. Elden Ring è tornato a mostrarsi questa sera con un trailer a dir poco ammaliante e allucinante. La nuova produzione targata From Software è rinata, e non vediamo già l’ora di poterci mettere le mani sopra.

Con Elden Ring si è conclusa questa edizione 2021 del Summer Game Fest. Diteci, qual è stato l’annuncio che vi ha fomentato di più? E quali sono le prossime conferenze digitali che attendete con più curiosità?