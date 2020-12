Kojima Productions: domani nuovi annunci, di cosa di tratta?

Kojima Productions è probabilmente una delle software house più amate e tenute d’occhio dall’intero pubblico pur avendo alle spalle relativamente pochi anni di attività. Il maestro Hideo Kojima si è sempre fatto conoscere per i suoi titoli incredibili, ultimo di questi Death Streanding che ha spezzato in due il termine “videogame”. Inutile negarlo, ogni volta che spunta una notizia riguardante l’azienda nipponica o Kojima stesso, gli appassionati tendono a speculare su dei possibili nuovi progetti futuri.

Proprio in queste ore Kojima Productions ha rivelato sul profilo ufficiale Twitter che nella giornata di domani verranno festeggiati i 5 anni dell’azienda suggerendoci di tenere d’occhio i loro profili social perché hanno degli aggiornamenti entusiasmanti da rivelare. Il tweet, che vi lasceremo proprio qui di seguito, ha fatto esaltare il pubblico del noto social cinguettante i quali, ovviamente, hanno cominciato a speculare.

December 16ᵗʰ marks the 5ᵗʰ Anniversary of #KojimaProductions !

Keep an eye out tomorrow on our social channels at 12AM (NYC), 5AM (UK), 6AM (CET) and 2PM (JP) as we'll be delivering some exciting updates you won't want to miss! #KJP5 pic.twitter.com/WZ3WP9q2Qp

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) December 15, 2020