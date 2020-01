Konami: profitti in aumento, ma la divisione videogame cala

Konami negli ultimi anni si è ritrovata in un vero e proprio ciclone mediatico, dovuta a scelte discutibili, come ad esempio l’erroneo sfruttamento delle sue IP di punta o la perdita di importanti sviluppatori come Hideo Kojima. Ma come ci ha insegnato Capcom, c’è sempre modo e tempo per poter recuperare.

I risultati finanziari dello scorso trimestre da parte di Konami mettono sicuramente in luce numeri perlopiù positivi con entrate che sono cresciute a piccoli passi ma meno brillanti del previsto. La divisione Digital Entertainment, che comprende anche i videogame, segnala invece un calo dei profitti, dovuto principalmente alle eccessive spese sostenute per la produzione dei titoli di punta.

Nel prossimo futuro Konami vorrebbe puntare molto su tre titoli in particolare:

eFootball PES , titolo calcistico che quest’anno ha fatto parlare molto di sé riuscendo a strappare qualche sorriso agli appassionati del genere. Konami si è ritenuta molto soddisfatta di questo ultimo capitolo e ciò potrebbe in futuro essere un ottimo punto di partenza;

, titolo calcistico che quest’anno ha fatto parlare molto di sé riuscendo a strappare qualche sorriso agli appassionati del genere. Konami si è ritenuta molto soddisfatta di questo ultimo capitolo e ciò potrebbe in futuro essere un ottimo punto di partenza; Yu-Gi-Oh! Duel Links , titolo mobile del famosissimo gioco di carte collezionabili che dimostra ancora una volta come a volte dei titoli per smartphone riescano a macinare enormi ricavi;

, titolo mobile del famosissimo gioco di carte collezionabili che dimostra ancora una volta come a volte dei titoli per smartphone riescano a macinare enormi ricavi; Professional Baseball Spirits A, titolo sportivo che sta andando molto di moda nel Sol Levante essendo loro appassionati di questo sport americano.

Konami non ha confermato il rinnovo di vecchie IP, ma in questi giorni abbiamo parlato di un possibile ritorno di un nuovo capitolo della saga di Silent Hill. La casa produttrice si è però solo limitata ad affermare più volte che il business dell’intrattenimento digitale resterà per loro uno dei settori più importanti dove investire.

