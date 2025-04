Surfshark fa il bis: festeggia il compleanno con l’87% di sconto sulla VPN

In occasione del suo compleanno, Surfshark torna a festeggiare insieme a voi con una promozione davvero imperdibile: la sua celebre VPN è disponibile con uno sconto fino all’87%. Si tratta di una delle offerte più vantaggiose attualmente sul mercato, pensata per consentirvi di accedere a un servizio completo e affidabile a un prezzo ridotto. L’iniziativa è ancora attiva, quindi avete l’opportunità concreta di sottoscrivere un abbonamento a una delle VPN più apprezzate del settore senza gravare sul vostro budget. Se stavate pensando di potenziare la vostra sicurezza online, questo è senza dubbio il momento giusto per agire.

Vedi offerta su Surfshark

Surfshark VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Ciò che rende la VPN di Surfshark così valida, anche al di là del prezzo, è l’ampia gamma di funzionalità incluse. Tra i vantaggi principali vi è la possibilità di proteggere un numero illimitato di dispositivi con un solo account, un’opzione rara tra le VPN, che solitamente impongono limiti ben più stringenti. Questo significa che potrete garantire la sicurezza digitale non solo a voi stessi, ma anche a tutta la vostra famiglia, coprendo smartphone, tablet, laptop, smart TV e ogni altro dispositivo connesso. A completare il quadro vi sono oltre 100 posizioni di server sparse in tutto il mondo, che vi offrono la libertà di connettervi da qualunque luogo desideriate, con velocità elevate e massima stabilità di connessione.

Ma Surfshark non si limita a essere una semplice VPN: è una suite completa per la protezione della vostra identità digitale. Tra le funzioni spicca anche il generatore di email alternative, perfetto per evitare lo spam e salvaguardare la vostra privacy quando vi registrate a nuovi servizi online. Molto utile è anche il sistema di avvisi per le violazioni dei dati, che vi segnala in tempo reale se le vostre informazioni sensibili sono coinvolte in fughe di dati. A tutto ciò si aggiunge una protezione antimalware integrata, in grado di individuare e bloccare minacce prima ancora che arrivino a compromettere i vostri dispositivi.

Infine, per una navigazione veramente libera e privata, Surfshark include anche un efficace ad blocker e uno strumento per bloccare i tracker, quei fastidiosi elementi che raccolgono informazioni sul vostro comportamento online. Tutto questo è compreso nell’offerta attuale, rendendo la promozione dell’87% di sconto un’occasione unica per garantirvi una navigazione sicura, priva di pubblicità invasive e al riparo da occhi indiscreti. Se desiderate aumentare il livello della vostra sicurezza digitale e allo stesso tempo risparmiare, non lasciatevi sfuggire questa opportunità. Surfshark vi offre oggi molto più di una semplice VPN: vi offre il controllo sulla vostra identità online.

