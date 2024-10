La mappa di A Link To The Past è presente in Echoes Of Wisdom

La mappa di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (che potete trovare su Amazon) contiene l'intera area di gioco di A Link to the Past, secondo quanto scoperto da numerosi fan.

Analizzando attentamente l'overworld del nuovo capitolo, difatti, alcuni giocatori hanno notato chiaramente la mappa originale del classico per Super Nintendo nella parte centrale del mondo di gioco.

Grezzo ha ricreato praticamente ogni iconica location del classico per Super Nintendo.

Questa rivelazione, pur non confermando i sospetti precedenti su un collegamento tra i due titoli, visto che si tratta di una nuova timeline per la celebre saga di Nintendo, mostra quanta cura nei dettagli sia stata riposta dal Team Grezzo (gli sviluppatori del titolo).

Echoes of Wisdom (di cui potete leggere qui la nostra recensione) non si limita a incorporare la mappa di A Link to the Past, ma la espande con nuove aree dove si svolge gran parte dell'avventura. Ciò crea un interessante ponte tra passato e presente della serie, oltre a fomentare le più disparate teorie da parte dei fan.

Hikaru Tsukushi, su X, ha evidenziato i punti di contatto tra le due mappe, dimostrando come elementi caratteristici di A Link to the Past siano perfettamente riconoscibili in Echoes of Wisdom. Luoghi iconici come la chiesa e il cimitero mantengono la stessa posizione del gioco originale.

Tra i dettagli scoperti c'è anche un possibile easter egg: la casa di Link nel gioco precedente sarebbe visibile, sebbene l'abitazione del protagonista in Echoes of Wisdom sia diversa.

Questa scoperta aggiunge un ulteriore livello di profondità a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, creando un legame tangibile, e indubbiamente poetico, con uno dei capitoli più amati della serie.