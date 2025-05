Addio Microsoft Authenticator: Edge ne prenderà il posto

Il tramonto dell'app Microsoft Authenticator segna una svolta significativa nelle strategie di gestione delle password del colosso di Redmond. Entro l'estate 2025, Microsoft cancellerà completamente uno strumento apprezzato da milioni di utenti per la sua praticità nel gestire autenticazioni e login automatici. La scelta, presentata come una "razionalizzazione" dei servizi di autofill, nasconde in realtà una spinta strategica verso il browser Edge come ecosistema centrale per tutti i servizi Microsoft.

L'azienda ha annunciato questa decisione attraverso una nota pubblicata nella sezione Support del suo sito ufficiale, dove ha delineato un calendario preciso e sorprendentemente rapido per lo smantellamento dell'app. A partire da giugno 2025, gli utenti non potranno più salvare nuove password nell'app Authenticator. Il mese successivo, luglio 2025, verrà disabilitata la funzione di autofill. L'epilogo definitivo arriverà ad agosto 2025, quando tutte le password memorizzate nell'app non saranno più accessibili.

Ciò che stupisce in questa operazione non è tanto la dismissione di un'app, fenomeno ormai frequente nel panorama tecnologico, quanto la mancanza di un'alternativa diretta e dedicata. Microsoft non sta sostituendo Authenticator con una nuova app specializzata, ma sta dirottando gli utenti verso il browser Edge, trasformandolo nel punto di riferimento centrale per la gestione delle credenziali.

Microsoft giustifica questa operazione parlando di "semplificazione dell'esperienza di autofill per utilizzare le password salvate facilmente su tutti i dispositivi". Una spiegazione che ha una sua logica, considerando che Edge dispone già di un password manager integrato. Tuttavia, questa mossa elimina la possibilità di avere un'applicazione dedicata esclusivamente alla gestione delle password e all'autenticazione, costringendo gli utenti a utilizzare Edge come gateway obbligatorio per queste funzionalità.

L'azienda assicura che tutte le password attualmente memorizzate in Authenticator sono già sincronizzate con Edge, ma avverte che la cronologia delle password salvate è conservata localmente e andrà perduta con la chiusura definitiva dell'app. Un dettaglio non trascurabile per chi ha memorizzato numerose credenziali nel corso degli anni.

La scomparsa di Authenticator rappresenta un altro tassello nella strategia Microsoft di centralizzazione dei servizi su Edge.

La rapidità con cui Microsoft sta procedendo alla dismissione dell'app è un altro elemento che ha colto di sorpresa molti utenti. In meno di tre mesi, tra giugno e agosto 2025, l'app perderà progressivamente tutte le sue funzionalità fino a diventare completamente inutilizzabile. Una tempistica che non lascia molto margine di adattamento, soprattutto per gli utenti aziendali che potrebbero aver integrato Authenticator nei loro processi di sicurezza.

Questa transizione forzata solleva interrogativi più ampi sulla strategia Microsoft di consolidamento dei servizi all'interno del proprio browser. Edge, pur essendo un browser tecnicamente valido, continua a lottare per conquistare quote di mercato significative in un settore dominato da Chrome. Integrare servizi essenziali come la gestione delle password esclusivamente in Edge potrebbe essere interpretato come un tentativo di aumentarne l'adozione attraverso una sorta di "effetto leva".

Per gli utenti affezionati a Microsoft Authenticator, il consiglio è di iniziare quanto prima a familiarizzare con il password manager di Edge o valutare alternative di terze parti. Chi ha password importanti nella cronologia locale dell'app dovrebbe attivarsi immediatamente per trasferirle altrove prima che diventino inaccessibili con la chiusura definitiva del servizio prevista per agosto 2025.