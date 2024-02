Prezzo TOP su Call of Duty: Modern Warfare III per PS5! (-15%)

Call of Duty: Modern Warfare III, ultimo capitolo della saga, è oggi in sconto a un prezzo imperdibile: grazie a un'offerta su Amazon, potete acquistarlo al prezzo speciale di 67,76€, il 15% in meno rispetto al costo originale di 79,99€! Se avete una PS5, è il momento perfetto per aggiungere il titolo Activision alla vostra collezione.

Call of Duty: Modern Warfare III per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Call of Duty: Modern Warfare III, uscito nel 2023, è sviluppato da Sledgehammer Games ed è a tutti gli effetti il sequel del capitolo precedente, uscito solo un anno prima e sviluppato da Infinity Ward. Oltre alla campagna single player, il multiplayer vi offrirà ore e ore di divertimento e competizione, oltre a permettervi di giocare con i vostri amici.

L'offerta in corso include l'esclusivo Pacchetto Azione diretta Call of Duty Endowment, che contiene tre oggetti a tema C.O.D.E.: un biglietto da visita, un emblema animato e un adesivo per arma, che vi permetteranno di personalizzare ancor di più il vostro arsenale virtuale.

Che vi stiate approcciando per la prima volta alla saga di Call of Duty, o che siate fan storici del brand, se siete in possesso di una PS5 l'offerta per Call of Duty: Modern Warfare III è da non farsi sfuggire. Grazie allo sconto del 15% potrete portarvi a casa lo storico sparatutto a soli 67,76€!

