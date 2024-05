Larian, apre un nuovo studio e lavora a ben due nuovi GDR

Larian Studios, noto sviluppatore del celebre titolo Baldur’s Gate 3, ha annunciato l’apertura del suo settimo studio di sviluppo. Il nuovo Larian Studios Warsaw rappresenta il primo studio polacco della compagnia, posizionato strategicamente nel cuore vibrante della scena videoludica del paese. Questa nuova estensione contribuirà allo sviluppo dei prossimi due titoli, attualmente non ancora annunciati dalla compagnia.

"Con lo sviluppo ora iniziato di due RPG molto ambiziosi, quale modo migliore per realizzare le nostre visioni se non espandere il nostro team e inaugurare un nuovo studio?", si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sull’account X di Larian. Il neonato studio di Varsavia si affiancherà agli altri centri di sviluppo situati in Belgio, Canada, Irlanda, Malesia, Regno Unito e Spagna.

Lo scorso mese, Larian ha dichiarato di essere al lavoro su due nuovi progetti basati su propri IP originali, seguendo le dichiarazioni del direttore Swen Vinke, che esprimeva la volontà del team di prendere una nuova direzione dopo anni passati nell'universo di Dungeons & Dragons. "Avere l’opportunità di sviluppare un gioco ambientato nell’universo di Dungeons & Dragons è stato un sogno realizzato per tutti noi," si legge nell'annuncio.

Larian Studios ribadisce il suo impegno nell’inseguire la libertà creativa come studio indipendente dal 1996: "Dopo sei anni nei Forgotten Realms e molte riflessioni, abbiamo deciso di cogliere l’opportunità di sviluppare i nostri IP. Siamo entusiasti per i futuri progetti e, anche se i dettagli sono ancora agli albori, assicuriamo che le sensibilità che hanno contraddistinto Baldur’s Gate 3 continueranno a vivere qui a Larian."

L'espansione del team e l'apertura di Larian Studios Warsaw segnano un passo decisamente importante per l'azienda nel continuare a innovare e stupire gli appassionati di RPG in tutto il mondo.