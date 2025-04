PlayStation Portal: quali sono gli accessori compatibili?

PlayStation Portal rappresenta un modo innovativo per estendere la tua esperienza di gioco PlayStation 5, portando i tuoi titoli preferiti su uno schermo portatile e con controlli integrati che richiamano il design del DualSense. Tuttavia, come per ogni dispositivo elettronico, la sua funzionalità e la tua esperienza utente possono essere ulteriormente migliorate e personalizzate attraverso l'utilizzo di accessori compatibili. Comprendere quali dispositivi esterni possono essere collegati a PlayStation Portal è, dunque, fondamentale per sfruttarne appieno le potenzialità e adattarlo al tuo stile di gioco e alle tue preferenze personali.

In questo articolo, esploreremo nel dettaglio quali accessori sono compatibili con PlayStation Portal, analizzando le diverse categorie di dispositivi che possono essere utilizzati per migliorare l'audio, la connettività e la protezione del tuo dispositivo. Dalle cuffie cablate e wireless alle custodie protettive, fino alle considerazioni sulla connettività Bluetooth, forniremo una panoramica completa per aiutarti a capire come espandere le funzionalità del tuo PlayStation Portal. Se sei interessato a scoprire quali accessori puoi utilizzare con il tuo dispositivo di riproduzione remota PS5, continua a leggere!

Cos'è PlayStation Portal?

Come accennato in precedenza, PlayStation Portal è un dispositivo di riproduzione remota progettato da Sony per la console PlayStation 5. La sua funzione principale è quella di trasmettere in streaming i giochi installati sulla tua PS5 direttamente a un suo schermo LCD da 8 pollici con risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento di 60Hz. Integra inoltre due sezioni di controller che riprendono il design e le funzionalità del DualSense, inclusi il feedback aptico e i trigger adattivi. PlayStation Portal si connette alla tua PS5 tramite Wi-Fi, permettendoti di giocare anche quando il televisore principale è occupato o ti trovi in un'altra stanza.

Come Funziona PlayStation Portal?

Il funzionamento di PlayStation Portal si basa sulla tecnologia Remote Play di Sony. Il dispositivo si connette alla tua rete Wi-Fi domestica e si associa alla tua console PlayStation 5. Quando avvii un gioco tramite l'interfaccia di Portal, la PS5 elabora il gioco e invia il flusso video e audio compresso tramite la rete al dispositivo portatile. I tuoi input dai controller integrati vengono inviati alla PS5, che li interpreta e reagisce di conseguenza nel gioco. PlayStation Portal visualizza, quindi, il flusso video sul suo schermo e riproduce l'audio tramite gli altoparlanti integrati o le cuffie connesse. L'obiettivo è fornire un'esperienza di gioco fluida e reattiva, replicando il feeling di giocare direttamente sulla PS5 con il controller DualSense.

Quali sono gli accessori compatibili con PlayStation Portal?

La compatibilità degli accessori con PlayStation Portal è un aspetto importante da considerare per personalizzare la propria esperienza di gioco remota. Ecco una panoramica delle categorie di accessori compatibili.

Cuffie cablate con Jack da 3.5mm

PlayStation Portal è dotato di un jack audio da 3.5mm standard. Questo significa che puoi collegare qualsiasi paio di cuffie cablate che utilizzano questa connessione. Che tu abbia cuffie gaming specifiche, auricolari in-ear o cuffie over-ear, se dispongono di un connettore da 3.5mm, saranno compatibili con PlayStation Portal per l'ascolto dell'audio di gioco e, se dotate di microfono, anche per la chat vocale (se supportata dal gioco e dalla PS5). Questa è una soluzione semplice e affidabile per un audio di qualità senza la necessità di configurazioni complesse.

Cuffie Wireless Bluetooth

PlayStation Portal supporta la connettività Bluetooth, il che apre le porte all'utilizzo di una vasta gamma di cuffie wireless. Puoi connettere cuffie Bluetooth per goderti l'audio di gioco senza l'ingombro dei cavi. La compatibilità dovrebbe estendersi alla maggior parte delle cuffie Bluetooth standard, inclusi molti modelli di cuffie gaming wireless e auricolari true wireless. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare la compatibilità specifica del modello di cuffie con PlayStation Portal per assicurarsi un funzionamento ottimale, specialmente per quanto riguarda la latenza audio e la funzionalità del microfono per la chat vocale.

Cuffie Wireless PlayStation Pulse Explore e Pulse Elite

Sony ha specificamente progettato le sue cuffie wireless Pulse Explore (auricolari true wireless) e Pulse Elite (cuffie over-ear) per una compatibilità ottimale con i dispositivi PlayStation, inclusa PlayStation Portal. Questi accessori utilizzano la tecnologia PlayStation Link, che promette una connessione a bassa latenza e un audio di alta qualità. La connessione tramite PlayStation Link dovrebbe offrire un'esperienza audio senza interruzioni e una comunicazione vocale chiara durante le sessioni di gioco remote. Se possiedi o stai considerando di acquistare queste cuffie, puoi aspettarti una compatibilità perfetta con PlayStation Portal.

Custodie protettive e borse da trasporto

Sebbene non siano accessori che migliorano direttamente la funzionalità di gioco, le custodie protettive e le borse da trasporto sono essenziali per proteggere PlayStation Portal da graffi, urti e polvere, soprattutto se intendi utilizzarla spesso in diverse stanze della casa o portarla con te (anche se il suo utilizzo principale è all'interno della portata del Wi-Fi domestico). Sono disponibili custodie rigide, morbide e borse di diverse dimensioni e materiali, progettate specificamente per adattarsi alle dimensioni e alla forma di PlayStation Portal, offrendo una protezione sicura durante il trasporto e lo stoccaggio.

Supporti e Docking Station

Non sono disponibili docking station o supporti ufficiali da Sony specificamente progettati per PlayStation Portal. Tuttavia, svariati produttori di terze parti hanno sviluppato accessori di questo tipo: un supporto è utile per appoggiare il dispositivo su una superficie piana durante l'utilizzo con cuffie o per la visualizzazione, mentre una docking station offre funzionalità aggiuntive come la ricarica o la connessione a ulteriori periferiche (anche se la natura di Portal come dispositivo di streaming limita la necessità di molte connessioni esterne).

Accessori non compatibili con PlayStation Portal o con funzionalità limitate:

Cuffie Wireless non Bluetooth (Proprietarie): cuffie wireless che utilizzano protocolli proprietari diversi dal Bluetooth (ad eccezione di PlayStation Link per Pulse Explore e Pulse Elite) potrebbero non essere compatibili con PlayStation Portal.

cuffie wireless che utilizzano protocolli proprietari diversi dal Bluetooth (ad eccezione di PlayStation Link per Pulse Explore e Pulse Elite) potrebbero non essere compatibili con PlayStation Portal. Tastiere e mouse Bluetooth: sebbene PlayStation Portal supporti il Bluetooth per l'audio, non è progettata per essere utilizzata con tastiere e mouse Bluetooth per il controllo dei giochi. L'input di gioco avviene esclusivamente tramite i controller integrati e il touch screen (in misura limitata per alcune funzioni di sistema).

sebbene PlayStation Portal supporti il Bluetooth per l'audio, non è progettata per essere utilizzata con tastiere e mouse Bluetooth per il controllo dei giochi. L'input di gioco avviene esclusivamente tramite i controller integrati e il touch screen (in misura limitata per alcune funzioni di sistema). Controller esterni (DualSense o altri): non è possibile collegare controller esterni, come un DualSense aggiuntivo o altri controller Bluetooth, a PlayStation Portal per il gioco. L'unico metodo di controllo diretto dei giochi sono i controller integrati nel dispositivo.

non è possibile collegare controller esterni, come un DualSense aggiuntivo o altri controller Bluetooth, a PlayStation Portal per il gioco. L'unico metodo di controllo diretto dei giochi sono i controller integrati nel dispositivo. Dispositivi di archiviazione esterna: PlayStation Portal non supporta il collegamento di dispositivi di archiviazione esterni, come chiavette USB o hard disk esterni. Non ha la capacità di eseguire giochi localmente o di gestire file in questo modo.

PlayStation Portal non supporta il collegamento di dispositivi di archiviazione esterni, come chiavette USB o hard disk esterni. Non ha la capacità di eseguire giochi localmente o di gestire file in questo modo. PlayStation VR o PlayStation VR2: I visori per la realtà virtuale di Sony non sono compatibili con PlayStation Portal. L'esperienza VR richiede una connessione diretta alla console PS5 e non può essere trasmessa in streaming tramite Portal.

Posso utilizzare le mie cuffie wireless PlayStation Pulse 3D con PlayStation Portal?

Le cuffie wireless PlayStation Pulse 3D utilizzano una connessione wireless proprietaria tramite un dongle USB che si collega direttamente alla console PlayStation. PlayStation Portal non dispone di porte USB per collegare questo tipo di dongle. Tuttavia, le cuffie Pulse 3D sono anche dotate di un jack audio da 3.5mm. Pertanto, potrai utilizzare le tue Pulse 3D con PlayStation Portal collegando il cavo audio da 3.5mm dal jack delle cuffie al jack presente sul dispositivo Portal. In questa configurazione, potrai ascoltare l'audio di gioco.

Nonostante ciò, la funzionalità wireless proprietaria e, di conseguenza, alcune caratteristiche specifiche come l'equalizzazione personalizzata tramite l'apposita applicazione PS5, non saranno disponibili quando connesse tramite cavo a PlayStation Portal. Se desideri un'esperienza wireless ottimale con PlayStation Portal, dovresti considerare cuffie Bluetooth standard o le cuffie specificamente progettate per PlayStation Link, come le Pulse Explore o le Pulse Elite.

Esistono custodie protettive ufficiali da Sony per PlayStation Portal?

Al momento Sony non ha annunciato custodie protettive ufficiali specifiche per il dispositivo. Se sei interessato a proteggere il tuo dispositivo, quindi, dovrai rivolgerti inizialmente a opzioni di terze parti. È consigliabile cercare custodie che siano specificamente progettate per le dimensioni e la forma di PlayStation Portal per garantire una vestibilità sicura e una protezione adeguata.

La qualità dell'audio tramite Bluetooth su PlayStation Portal è la stessa che si otterrebbe con le cuffie Pulse Explore o Pulse Elite tramite PlayStation Link?

La qualità dell'audio tramite Bluetooth su PlayStation Portal dovrebbe essere generalmente buona, a seconda della qualità delle tue cuffie Bluetooth e dei codec audio supportati sia dalle cuffie che dal dispositivo Portal. Tuttavia, la tecnologia PlayStation Link, utilizzata dalle cuffie Pulse Explore e Pulse Elite, è stata specificamente progettata da Sony per offrire una connessione audio wireless a bassa latenza e di alta qualità ottimizzata per il gaming su piattaforme PlayStation.

PlayStation Link mira a ridurre al minimo il ritardo audio, che può essere un problema con alcune connessioni Bluetooth durante il gioco, e offre potenzialmente una fedeltà audio superiore. Sebbene le cuffie Bluetooth standard possano offrire un'esperienza audio soddisfacente, le cuffie PlayStation Link sono progettate per integrarsi perfettamente con l'ecosistema PlayStation e offrire prestazioni audio ottimali, specialmente per quanto riguarda la bassa latenza e la qualità del suono. Pertanto, se la qualità audio e la bassa latenza sono prioritarie, le cuffie Pulse Explore o Pulse Elite collegate tramite PlayStation Link potrebbero offrire un'esperienza leggermente migliore rispetto alle cuffie Bluetooth standard.