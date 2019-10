Layers of Fear e Q.U.B.E 2 gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

L'Epic Games Store ha reso questa settimana disponibili gratuitamente sia Layers of Fear Masterpiece Edition che Q.U.B.E 2.

Altra settimana, altri regali: come di consueto, dopo Observer e Alan Wake: American Nightmare, l’Epic Games Store torna a farci regali, sostituendo i due titoli appena citati con Layers of Fear Masterpiece Edition e Q.U.B.E. 2. I due giochi saranno quindi scaricabili gratuitamente, ma solamente fino al prossimo 31 ottobre; dopo tale data torneranno infatti a prezzo pieno.

Per approfittare di quest’offerta e appropriarsi dei due ottimi titoli basterà connettersi al proprio account dell’Epic Games Store e riscattarli entrambi direttamente da questa pagina. Facile no?

Layers of Fear è un gioco horror psichedelico in prima persona fortemente incentrato sulla storia e l’esplorazione. In Layers of Fear impersoneremo un pittore e il nostro compito sarà quello di completare il nostro capolavoro. Palcoscenico per l’occasione sarà una bellissima ma inquietante magione vittoriana. La Masterpiece Edition, inclusa gratuitamente nel pacchetto, comprende inoltre anche il DLC Inheritance, contenente una storia completamente nuova. Se volete saperne di più fatelo comodamente qui.

Q.U.B.E. 2 è invece il sequel del celebre puzzle game in prima persona Q.U.B.E. In questo seguito saremo chiamati a metterci nei panni dell’archeologa Amelia Cross, risvegliatasi tra delle rovine devastate dalla sabbia in un antico paesaggio alieno. Il nostro compito, tra un puzzle e l’altro, sarà quello di fare salva la pelle e tornare a casa. Potete trovare il titolo e maggiori info comodamente qui.

Come precedentemente accennato i due titoli saranno disponibili sull’Epic Games Store senza sborsare neanche un centesimo fino al prossimo 31 ottobre. In tale data Layers of Fear Masterpiece Edition e Q.U.B.E. 2 ci saluteranno e a prendere il loro posto saranno SOMA e Costume Quest.