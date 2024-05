Mighty DOOM dice addio: il gioco chiuderà presto (nonostante il successo)

Una svolta significativa scuote il panorama videoludico: Mighty DOOM, il noto gioco mobile derivato dalla celebre saga di id Software, si appresta a concludere la propria avventura digitale. La data prevista per il suo addio definitivo è fissata per il 7 agosto, una mossa inaspettata che segue l'annuncio della chiusura di Alpha Dog Games, lo studio di sviluppo dietro al titolo.

La notizia della chiusura emerge a seguito di una comunicazione interna destinata ai membri degli Xbox Game Studios, firmata da Matt Booty, capo dell'organizzazione. Il messaggio includeva la decisione di mettere fine alle attività di vari studi, tra cui Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog Games e Roundhouse Games. La decisione riflette scelte strategiche che inevitabilmente impattano sul futuro di Mighty DOOM, nonostante il titolo sia stato accolto calorosamente dal pubblico sin dai suoi primi giorni sul mercato.

Il team di Alpha Dog Games, attraverso un comunicato, ha espresso gratitudine verso la community che ha sostenuto l'esperienza di gioco su mobile, evidenziando come ancora fino al 7 agosto sarà possibile immergersi nel gioco, nonostante sia stata rimossa l'opzione di effettuare nuovi acquisti in-app.

Tuttavia, il sorprendente epilogo di Mighty DOOM non ne cancella i trionfi. Il gioco ha registrato performance ottime, raccogliendo un milione di dollari di ricavi e tre milioni di download nelle sole prime due settimane dal lancio. Un'esordio brillante su piattaforme come l'App Store e Google Play, dimostrando un forte interesse da parte dei giocatori e un solido potenziale di mercato. Cosa è successo? Non lo abbiamo capito nemmeno noi.

Nonostante i successi iniziali e il riconoscimento da parte di Microsoft relativo allo sforzo e alla creatività impiegati nello sviluppo, la decisione di non proseguire con lo studio Alpha Dog Games lascia molte domande senza risposta.

Per chi volesse sperimentare il gioco prima della sua completa disattivazione, c'è ancora tempo fino al 7 agosto.