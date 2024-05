Obsidian starebbe lavorando a un nuovo gioco, è un nuovo Fallout?

Tra le esperienze RPG, Obsidian Entertainment ha scolpito una serie di grandi avventure, incantando i giocatori con mondi ricchi di dettagli e storie coinvolgenti. A quanto sembra, oltre ad Avowed e The Outer Worlds 2, il il leggendario studio si starebbe preparando alla realizzazione di un nuovo titolo multipiattaforma (e quindi magari anche PS5).

Un'opportunità di lavoro di Obsidian di entrare come Senior Environment Artist ha scatenato una serie di domande, visto che la richiesta è: creare "ambientazioni esteticamente gradevoli" per un RPG multipiattaforma. Con l'uso del potente software Unreal Engine, gli artisti avranno l'opportunità di plasmare mondi virtuali ricchi di dettagli e atmosfere uniche.

Mentre alcuni fan di lunga data possono sognare un ritorno alle terre desolate di Fallout: New Vegas, le recenti dichiarazioni suggeriscono che Obsidian potrebbe offrire qualcosa di completamente nuovo. L'azienda, acquisita da Microsoft nel 2018, ha dimostrato di essere un pioniere nell'innovazione dei giochi di ruolo, con titoli come The Outer Worlds e Pillars of Eternity che hanno catturato l'attenzione di milioni di giocatori.

Le voci di corridoio su un possibile sequel o remake di Fallout: New Vegas potrebbero essere solo il frutto dell'ardente desiderio dei fan. Obsidian sembra desiderosa di esplorare nuovi territori e di ampliare i propri orizzonti, come dimostrato dallo sviluppo del misterioso RPG multipiattaforma, ma mai dire mai.

Mentre i dettagli sul progetto rimangono avvolti nel mistero, c'è una cosa di cui possiamo essere certi: Obsidian non delude mai quando si tratta di offrire esperienze di gioco RPG. Non ci resta che attendere giugno, magari con l'arrivo di Avowed, potrebbe arrivare anche un ulteriore annuncio oltre al già previsto The Outer Worlds 2.