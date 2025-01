Le speranze su Half-Life 3 si accendono ancora di più con questo gioco misterioso su Steam

Valve potrebbe aver nascosto un indizio sull'esistenza di Half-Life 3 sulla propria pagina Steam: un misterioso secondo titolo "in arrivo" è, infatti, apparso accanto a Deadlock, l'unico gioco ufficialmente annunciato dallo sviluppatore.

La scoperta ha scatenato speculazioni tra i fan della serie, ferma da oltre 20 anni. Analizzando la pagina Steam di Valve, si nota che accanto alla voce "giochi in arrivo" compare il numero 2, nonostante sia visibile solo Deadlock.

Ulteriori indizi rafforzano l'ipotesi Half-Life 3: solo uno dei due titoli in arrivo è contrassegnato come multiplayer (Deadlock); l'altro potrebbe quindi essere single-player, come la serie Half-Life. Inoltre, ci sono stati recenti rumor che parlano di playtesting già in corso per il gioco.

C'è da dire che un caso simile si verificò nel 2021 con Atlus, che aggiornò il proprio profilo Steam con un titolo nascosto poco prima di annunciare Persona 4. Che Valve stia seguendo la stessa strategia?

Ovviamente, è bene mantenere cautela. In passato, la voce "in arrivo" era occupata dalle gift card Steam. Non è quindi certo che si tratti effettivamente di un nuovo gioco.

Per ora non ci sono conferme ufficiali, per cui i fan di Half-Life dovranno pazientare ancora per scoprire se il 2023 sarà finalmente l'anno del ritorno di Gordon Freeman.

La saga di Half-Life ha una storia lunga e affascinante che risale al 1998, quando il primo capitolo rivoluzionò il genere degli sparatutto in prima persona. Sviluppato da Valve Corporation, Half-Life introdusse una narrazione coinvolgente e un gameplay innovativo che catturò l'immaginazione dei giocatori di tutto il mondo.

Il protagonista della serie, Gordon Freeman, è diventato un'icona dei videogiochi. Questo fisico teorico trasformato in eroe riluttante ha conquistato il cuore dei fan con il suo crowbar e la sua tuta HEV arancione.

Half-Life 2, rilasciato nel 2004, ha alzato ulteriormente l'asticella con la sua fisica realistica e l'introduzione di personaggi memorabili come Alyx Vance. Il gioco ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed è considerato uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi.

L'attesa per Half-Life 3 è diventata quasi leggendaria nella comunità dei videogiocatori, dato che sono passati più di 15 anni dall'ultimo capitolo principale della serie e i fan continuano a cercare indizi e teorie su un possibile seguito.