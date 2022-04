Sono oramai diversi anni che Riot Games vuole espandere il franchise di League of Legends, con giochi anche radicalmente diversi dal classico genere MOBA. Uno di questi progetti, ovvero l’MMO, è stato annunciato un paio di anni fa, ma ora il titolo potrebbe non vedere mai la luce, come svelato dall’executive producer Greg Street.

Street è entrato a far parte di Riot Games nel gennaio del 2014, dopo una vita passata in Blizzard. Nel corso delle ultime ore, l’executive producer (che ha lavorato anche come Lead Game Designer) ha dichiarato su Twitter che il primo MMO ambientato nell’universo di League of Legends non ha nessuna garanzia di uscita, tutt’altro. “Siamo ottimisti, ma non possiamo mai sapere come andrà. Nel caso in cui vada tutto bene, questo sarà il quarto franchise più grande a cui abbia mai lavorato”, ha dichiarato sul social network Street. “Con molta probabilità sarà anche l’ultimo. Sarebbe un bel modo per salutare l’industria”, ha commentato successivamente Street.

Le parole di Street in realtà non sembrano anticipare eventuali problemi all’MMO di League of Legends, tutt’altro. Probabilmente il commento dello sviluppatore è legato ad una visione più ampia dell’industria e di come certi prodotti in realtà non esistano fino a quando non si è vicini alla pubblicazione. Scongiurato anche un eventuale rischio di cancellazione. “Riot Games cancellerebbe il gioco solamente se non rispecchiasse i loro standard qualitativi”, ha dichiarato Street.

There is no guarantee this game will ship. We are optimistic, but you just never know until it does. However assuming it does, this will be the fourth major franchise I have worked on (AoE, WoW, LoL), and likely the last. And I am very okay with that. It will be a good final act. — Greg Street (@Ghostcrawler) April 8, 2022

Insomma, per ora un eventuale pericolo di cancellazione reale non c’è. Il commento di Street riflette un po’ sullo stato dell’industria dei videogiochi e su come essa possa migliorare per evitare di generare sempre più hype, per poi deludere un pubblico, soprattutto così grande e così vasto quanto quello di Riot Games, che tra spin-off e la serie TV Netflix continua a raccogliere consensi e trovare nuovi fan. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.