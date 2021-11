Arcane: in arrivo nuove serie anime basate sull’universo di League of Legends?

Da oggi 7 novembre è finalmente disponibile su Netflix, Arcane, la serie animata prodotta da Riot Games bassata su uno dei franchise videoludici più popolari degli ultimi anni, ovvero League of Legends. E per chi non lo conoscesse vi ricordiamo che si tratta di un videogioco gratuito del genere MOBA, in altri termini multiplayer online battle arena, creato nel 2009. Lo scopo della serie animata su Netflix è quello di esplorare il passato dei personaggi del videogame, in particolare di narrare le origini di due campioni ben noti a tutti i giocatori di League of Legends, ossia Vi e Jinx.

Ora, mentre Riot Games non ha annunciato alcuna futura serie TV o film associati a League of Legends, i creatori di Arcane sembrano essere interessati a sviluppare nuovi anime incentrati su ulteriori aspetti del videogioco.

Arcane: nuovi anime in arrivo per League of Legends?

I co-creatori e produttori esecutivi Christian Linke e Alex Yee, prima dell’uscita di Arcane, hanno parlato della serie e della sua creazione a ComicBook.com. Alla domanda se Riot Games vorrebbe, in futuro, lavorare su altri progetti come Arcane, i due hanno risposto che è nelle loro intenzioni sviluppare ulteriormente l’universo di League of Legends.

Alex Yee ha spiegato:

“Penso che l’azienda abbia sempre voluto permettere ai giocatori di passare del tempo con i loro campioni, non nel vivo del combattimento, e capire chi sono quando sono fuori dal campo di battaglia. E così tante persone nel corso del tempo hanno davvero riversato molto amore ed energia nel rendere il mondo e i personaggi robusti e tridimensionali. Quindi penso che ci sia certamente l’appetito di esplorare di più queste storie. In questo momento siamo principalmente concentrati su Arcane e stiamo imparando quello che possiamo fare, ma penso che tutti sarebbero davvero felici di poter condividere più storie, utilizzando diversi tipi di media per raccontare degli altri campioni che vivono in altre regioni.”

Qui sotto potete guardare il trailer ufficiale di Arcane:

Non ci resta quindi che rimanere in attesa di nuovi sviluppi. Vi ricordiamo che attualmente Riot Games sta lavorando su diversi giochi spin-off, tra cui un MMO e un gioco di combattimento associato a League of Legends.

