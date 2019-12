League of Legends: nuovi giochi in arrivo, nasce Riot Forge

League of Legends è uno dei più grandi videogiochi degli ultimi anni, sopratutto in estremo oriente. Riot Games è quindi cresciuta insieme al proprio gioco e ora punta ad ampliare il franchise intero. La società ha infatti annunciato di aver creato una nuova etichetta chiamata Riot Forge che darà supporto ad altri sviluppatori per realizzare nuovi giochi legati a League of Legends.

Leanne Loombe, capo di Riot Forge, ha affermato: “Siamo onorati di poter collaborare con i nostri partner di sviluppo che non vedono l’ora di mettersi all’opera su nuovi giochi ambientati nel mondo di League of Legends, il quale offre un potenziale infinito con il suo universo in continua espansione e la profonda schiera di eroi. Siamo sinceramente impegnati nel supportare il successo a lungo termine dei nostri partner e vogliamo consegnare ai giocatori di ogni tipo grandi esperienze.”

Greg Street, VP of IP and Entertainment di Riot, ha invece affermato: “Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per portare il mondo di Runeterra e i suoi campioni a nuovi e vecchi giocatori di tutto il globo. Ci sono moltissimi team di talento in giro per il mondo che hanno grande esperienza in tutte le aree dello sviluppo di videogame, e siamo veramente felici di lavorare con loro per realizzare nuove esperienze ludiche legate all’IP di League of Legends.”

Che tipo di giochi potrebbero arrivare? Loombe afferma che “Riot Forge si occuperà di giochi classificabili come indie, non stiamo realizzando enormi AAA. Vogliamo focalizzarci su esperienze fatte su misura e che abbiano una fine, il punto è che devono essere di massima qualità e la speranza è che i giocatori di League of Legends li provino.” Pare che i giochi apparterranno a “molti generi diversi”.

Voi cosa ne pensate? Vi intriga l’idea di League of Legends narrativi, avventure platform o metroidvania 2D? Quali sono le vostre speranze?