Un po’ di giorni fa abbiamo avuto la possibilità di partecipare a un roundtable che ci ha permesso di vedere in anteprima alcune delle novità che League of Legends introdurrà durante il periodo della pre-season e che quindi accompagneranno i giocatori per il lungo periodo che precederà l’inizio della nuova stagione. Oltre a queste ci sono tante cose in gioco, e Riot Games è sempre più attenta a quella che è la sua creatura principale, cercando ogni volta di introdurre nuove meccaniche e accompagnare i nuovi giocatori lì dove ce ne fosse il bisogno.

Inoltre, abbiamo avuto la possibilità di poter fare qualche domanda agli sviluppatori per chiedere nello specifico quali sono i prossimi aggiornamenti che interesseranno il titolo. La pre-season è un passaggio molto delicato perché permette a tanti giocatori di poter capire che tipo di playstyle avere durante tutta la stagione, e soprattutto se cambiare la propria strategia o meno. Si tratta infatti di uno dei momenti più attesi di tutto l’anno, oltre ovviamente all’arrivo dei mondiali che già sono cominciati in questi giorni con i Play-In. Andiamo ora però nello specifico e vediamo cosa ci aspetta in questa pre-season 2022 di League of Legends.

League of Legends: la sua pre-season e le novità

Tutte le novità di questa pre-season riguarderanno principalmente il modo di poter comunicare con i propri compagni e soprattutto nuovi modi di poter interagire con la mappa. Avremo il ritorno del Drago Chemtech, amato da tantissimi giocatori, ma soprattutto tra le novità più importanti ci sarà un nuovissimo modo di poter parlare con i propri compagni tramite i Ping. Questi verranno completamente rivisti, con una nuova ruota delle azioni e nuove possibilità di poter comunicare con i propri teammates, anche senza dover scrivere per forza in chat e quindi di conseguenza poter essere molto più rapidi nel poter dare o seguire gli ordini dei propri amici. Inoltre ci saranno tantissimi cambiamenti all’interno della giungla, uno dei ruoli che per molti giocatori rappresenta ancora tutt’oggi un grosso ostacolo, sempre stato preso di mira per aggiornamenti e correzioni; con questa pre-season si fa sempre più chiaro il piano di Riot di voler avvicinare più giocatori a questo ruolo, andando a limare dove è possibile per rendere l’esperienza della giungla quanto più “semplice” possibile. Ma ora andiamo a vedere più nello specifico tutte queste novità.

Il drago è una delle prime novità annoverate e farà ovviamente il suo ritorno in una delle versioni più apprezzate dai giocatori. Il Chemtech porterà con sé anche tante feature inedite nel gameplay, tra cui la landa modificata che farà spuntare per tutta la sua interezza delle piante che sarà possibile prendere e che daranno diversi effetti in base a quella che sceglieremo di “colpire”. Esse si differenzieranno in tre tipologie principali: i Bulbi esplosivi che funzioneranno come una pianta rossa normale, ma ci daranno un impatto due volte superiore; i Frutti stimolanti, che una volta mangiati ci permetteranno di prendere una piccola quantità di scudo e soprattutto non ci rallenteranno una volta assunte, e poi infine i Germogli predatori, che daranno una serie di bonus interessanti tra cui movement speed e visione attorno a sé.

Ma se il drago e la sua modifica alla landa permetteranno di sbloccare questi nuovi modi di giocare, come accennato prima anche in giungla avremo a che fare con tante modifiche. Tra le più sostanziali sono ovviamente i nuovissimi Avatar. Dite addio ai vostri idem della giungla preferiti e date il benvenuto a questi nuovi amichetti che vi accompagneranno per il corso della vostra avventura. Prenderanno quindi il posto degli item e saranno di tre tipi differenti, ognuno dei quali vi darà ovviamente dei boost in base alla tipologia di jungler che sceglierete di essere.

Oltre a questa novità ci saranno anche delle nuove aggiunte al sistema di jungling, che permetterà anche a chi vorrà avvicinarsi a questo ruolo di farlo in maniera ancora più semplice. I campi avranno un aggro più delineato, permettendo ai giocatori di vedere fino a dove un mostro della giungla potrà arrivare; inoltre, una delle grosse novità di questa pre-season è l’opzione che permetterà a tutti di poter vedere quale path di giungla seguire quando si inizia una partita. Un’aggiunta che siamo sicuri farà piacere alla maggior parte dei giocatori lì fuori, ma che farà anche discutere, soprattutto i più veterani che hanno dovuto imparare tutto da soli e adattare la propria strategia in ogni situazione.

Anche la top lane sarà toccata da qualche piccola novità che interesserà principalmente il numero di gold che sarà possibile acquisire e l’esperienza che verrà assimilata durante la fase di laning. Altro aggiornamento importante riguarda invece tutti i tool di comunicazione con il team. Come detto all’inizio di questa disamina infatti, le possibilità di comunicazione diventeranno sempre maggiori e permetteranno di rendere più semplice comunicare con i propri compagni di squadra anche nei momenti più concitati.

Comunicazione e personalizzazione

Per questo la ruota dei Ping sarà fondamentale e sarà ridisegnata quasi da zero, andando ad assumere una nuova conformazione che permetterà di avere ben 4 azioni in più per comunicare la fase di push o di ritirata. Inoltre sarà possibile pianificare alcuni obiettivi come ad esempio il drago, con una fase di votazione che permetterà di far scegliere ai propri compagni di team se procedere con l’abbattimento o meno. Saranno anche apportate alcune piccole modifiche al sistema delle Ward. Ora infatti sarà possibile vedere la durata delle stesse sempre dalla mini mappa, un’aggiunta sicuramente ben accetta da chi non può fare a meno di guardarla anche mentre è in laning phase.

Ultimi ma non per importanza, tutti i cambiamenti che riguarderanno gli oggetti, e lo shop, saranno sicuramente graditi. Gli aggiornamenti che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima un paio di settimane fa arriveranno nel mese di novembre, e sicuramente permetteranno a tanti giocatori nuovi di entrare e magari i più veterani porsi qualche domande sul proprio stile di gioco. Riot sta facendo un lavoro eccelso per mantenere lo stato del gioco inalterato e soprattutto rendere quasi “Immortale” un gioco che ormai sulle spalle ha più di decennio.