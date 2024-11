League of Legends, la fiamma di Milio si accende

Un po' di giorni fa abbiamo potuto finalmente assistere alla presentazione ufficiale del nuovo campione del titolo di Riot Games, che farà la sua comparsa sulla landa tra pochi giorni. Siamo rimasti molto colpiti dallo stile e dall'idea da cui è nato questo nuovo campione, che presto vi troverete a guidare e a scoprire. In League of Legends diamo quindi il benvenuto a Milio e alla sua fiamma gentile. Questo simpatico ragazzino è un giovane proveniente da un paesino remoto al confine con Ixtal, insieme alla sua famiglia esiliata generazioni fa. Il suo percorso comincia quando decide di riportare la sua famiglia ai fasti di gloria di un tempo, e di conseguenza comincia un viaggio nelle terre selvagge di Ixtal dopo avere appreso la padronanza dell'Assioma del Fuoco.

Utilizzare questa abilità per lui significa aiutare principalmente gli altri, guarire, dare supporto. Insomma se non l'aveste capito, Milio avrà un ruolo da support all'interno della Landa degli evocatori. La particolarità di queste fiamme è quella di poter prendere la forma antropomorfa di un esserino che lo stesso Milio chiama "Fuemigo". Porta sempre con se la sua furnasita con la quale riesce a creare tanti piccoli "fuemigos" che utilizza come estensione della sua magia. La peculiarità di questi fuemigos è che ognuno di essi ha una forma diversa dato che Milio cerca di dargli un aspetto simile a quello dei membri della sua famiglia.

Diamo ora invece un'occhiata a cosa saremo in grado di fare in League of Legends con le abilità di Milio e del suo caro amico "Fuemigo". Come abbiamo detto prima, ovviamente aspettatevi un set da support in tutto e per tutto, le sue tecniche ci permetteranno di curare i nostri amici, dargli scudi e tanto altro. Vediamole quindi ora nel dettaglio. La sua abilità passiva si chiama "Fiammeggiante", consente a Milo di incantare gli alleati con le sue abilità. L' auto-attacco o abilità successiva del campione incantato infligge anche danni aggiuntivi e brucia il bersaglio.

Le abilità di Milio

La prima abilità di Milio che vedremo oggi è invece la sua Q, "Ultra Mega Calcio di Fuoco". Milio calcia una palla che respinge un nemico. Quando colpisce, la palla sale verso l'alto e ricade sul bersaglio, infliggendo danni e rallentando i nemici nell'area di impatto. La W invece si chiama, "Fuocherello ristoratore". Milio crea una zona di potenziamento che cura gli alleati e aumenta la gittata d'attacco di chi si trova al suo interno. La zona segue l'alleato più vicino al punto di lancio. Con la E invece, "Caldi abbracci" Milio applica uno scudo ad un alleato, incrementando la velocità di movimento. L'Ultimate invece si chiama "Soffio di Vita", con essa Milio scatena un'ondata di fiamme che curano e tolgono ogni debuff presente entro la portata dell'attacco.

Milio è un ottimo glass-cannon, capace comunque di creare una grande varietà di opportunità di gioco per lui e per i suoi compagni di squadra. All'interno del ruolo di support riesce a dare una grande mano grazie ai buff che può dare ai compagni, senza ovviamente dimenticare di difendersi mentre svolge il suo ruolo di supporto.

Ci siamo davvero divertiti ad assistere a questa presentazione, perché sembra essere un personaggio davvero diverso dal solito e che sarà sicuramente capace di portare un po' di aria fresca in League of Legends. Proprio per questo scopriremo ancora più cose una volta che saremo in grado di giocarlo in ranked o con gli amici.