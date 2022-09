Abbiamo avuto modo di provare con un po’ di anticipo le novità della nuova espansione dedicata al gioco di carte di Riot Games. Legends of Runeterra nel corso degli ultimi mesi ha sfornato una quantità di contenuti incredibili, andando a rimpolpare sempre di più, il numero di carte presenti all’interno del titolo. Con questa nuova espansione, l’azienda mira a portare attenzione a dei nuovi campioni, che possano portare scompiglio all’interno delle plance dei giocatori di tutto il mondo. Risveglio è il nome scelto per questo nuovo set di carte che porta delle ottime novità, capaci ancora una volta di andare a portare un po’ di freschezza all’interno delle strategie dei nostri mazzi.

Nuovi campioni, nuovi modi di giocare e soprattutto nuove strategie da poter mettere in sinergia con quelle già esistenti. Da oggi sarà già possibile provare il tutto e immergersi nel mondo dei Darkin. Come abbiamo sempre detto Riot Games non ha mai avuto grosse difficoltà nella gestione della quantità e qualità di campioni che inserisce all’interno del proprio immaginario. Va da se che anche in Legends of Runettera venga utilizzata questa qualità per avere sempre nuovi modi di approcciarsi al gioco di carte e permettere a tutta la community di godere di questa creatività anche se lontani dal mondo dei MOBA.

Una community che cresce sempre di più e che ormai conta milioni di giocatori in tutto il mondo. Circuiti competitivi e anche collaborazioni di grosso calibro. Il mondo creato da Riot è quindi immenso e pieno di particolari e questa nuova espansione mette al centro del piatto, alcuni tra i campioni più amati degli ultimi tempi e non solo. Molte carte sono state “spoilerate” come di consueto tramite alcuni siti specializzati. I nuovi campioni che sarà possibile avere l’occasione di giocare e che troverete disponibili nel Cammino dei campioni saranno all’interno della nuova patch saranno: Jax, Kayn, Ornn, Master Yi, Veigar, Leona, Diana, Ashe. Con tantissime novità non solo per l’esperienza online, ma anche per chi è solitario e vuole sperimentare la modalità Cammino dei campioni, ormai completamente rinnovata e che permette di avere un’esperienza quasi da single player all’interno di un gioco di carte.

Non solo nuove carte, ma anche nuove origini e tantissimi tipi di archetipi, per permettere a nuove sinergie e tattiche di nascere sulla plancia. Gli equipaggiamenti faranno il loro ingresso in campo, permettendo ai nostri campioni di avere dei boost specifici non solo per le proprie origini, ma anche per la tipologia di carta con la quale saranno poi equipaggiati. Andiamo nel dettaglio e vediamo tutte le novità più importanti.

Nuove meccaniche

Come abbiamo detto in precedenza, siamo al cospetto di una nuova espansione davvero massiccia che metterà in discussione molte strategie. A partire da Kayne che scenderà in campo con la meccanica, “Cultista” che ci permetterà di pescare una nuova carta Kayne dopo aver pescato “Cultista”. Abbiamo invece già accennato alle nuove carte equipaggiamento, ecco qui un esempio molto pratico sempre utilizzando il nostro Kayne. Grazie a Falce Darkin sarà infatti possibile equipaggiare la nostra carta e applicare un effetto variabile in base al tipo di equipaggiamento scelto. In questo caso specifico, conferiremo al nostro campione +1|+0 ogni qualvolta attaccheremo.

Legends of Runeterra

Agli equipaggiamenti si andranno inoltre ad aggiungere le carte “Flusso”. Questa particolare tipologia di carte rappresenta una novità molto importante perché permetterà di sfruttare le proprie potenzialità combinate ad altre carte che attiveremo durante il nostro turno. L’effetto quindi si attiverà solo dopo determinate condizioni, come ad esempio avere giocato 2 o più abilità durante lo stesso turno. C’è da precisare in questo caso che questa tipologia di effetti all’interno di Legends of Runeterra esisteva già, ma ora il team di sviluppo ha deciso di categorizzarlo sotto un unico nome e rendere questa meccanica più chiara.

Passiamo invece ora, a due delle nuove meccaniche che più ci hanno colpito e che sicuramente mi hanno lasciato abbastanza scioccato. Se infatti giocate bene insieme possono portare al pieno controllo della plancia andando a vincere qualsiasi tipo di scontro. Stiamo parlando di “Improvvisare” e “Forgia”. La seconda introdotta con l’arrivo di Ornn all’interno del gioco.

Andiamo per ordine. La prima sembra complessa ma in realtà è molto semplice da capire, permette ad ogni carta evocata di scegliere tra due tipi di equipaggiamento, scelti a caso all’interno di una pool, che dopo ogni scelta va pian piano riducendosi.

Legends of Runeterra

Ovviamente già cosi è facile capire che sarà possibile fare ottime combo con le carte equipaggiamento e le carte con improvvisare, soprattutto se cercheremo di far ruotare tutta la nostra strategia intorno a questo tipo di archetipo. Per quanto riguarda invece la seconda meccanica di cui vi ho parlato, “Forgia”, è molto più semplice, essa banalmente permette di dare +1|+1 ad un alleato di nostra scelta. Se questo alleato ha già un equipaggiamento, questo bonus verrà dato alla carta equipaggiata, andando ad aumentarne il potere di attacco/difesa.

Insomma, le novità all’interno di Risveglio, almeno per quanto riguarda le meccaniche, sono tante e sono anche notevoli per permettere ai giocatori di fare giocate avvincenti e rinfrescare ancora una volta i Deck esistenti. Nella nostra prova ci siamo infatti divertiti a giocare con un mazzo JAX/Ornn e il risultato è stato molto interessante.

Legends of Runeterra

Per chi ama le avventure

Come anticipato nell’introduzione, le novità non riguardano solo le carte, ma anche la modalità “Cammino dei campioni” ha ricevuto un nuovo aggiornamento, dopo il restyling ricevuto un paio di mesi fa, il team si sta concentrando per ampliare il numero di avventure giocabili e inserire quanti più campioni possibile, per permettere a tutti i giocatori di poter utilizzare il proprio personaggio preferito anche in questa modalità “giocatore singolo”. Inoltre con questa nuova patch sarà possibile godere di nuove avventure settimanali, studiate appositamente per dare un senso di sfida sempre maggiore. Esse saranno divise in tre principali “portali” che daranno accesso settimanalmente anche a delle ricompense niente male.

PORTALE STELLARE

Sblocca: livello leggenda 6

Ricompense: 1 reliquiario di bronzo + 1.000 punti livello leggenda

Modificatori: 1 benefico

Sblocca: livello leggenda 6 Ricompense: 1 reliquiario di bronzo + 1.000 punti livello leggenda Modificatori: 1 benefico PORTALE DELL’OMBRA

Sblocca: livello leggenda 10

Ricompense: 1 Forziere d’argento + 1.000 punti livello leggenda

Modificatori: 1 benefico + 1 dannoso

Sblocca: livello leggenda 10 Ricompense: 1 Forziere d’argento + 1.000 punti livello leggenda Modificatori: 1 benefico + 1 dannoso PORTALE STELLA OSCURA

-Sblocca: livello leggenda 15

Ricompense: 1 reliquiario d’argento + 1.000 punti livello leggenda

Modificatori: 1 benefico + 1 dannoso + 1 “nemico feroce”

Ad arricchire il tutto, come sempre, ci saranno tantissime nuove aggiunte nello shop e all’interno del pass che permetteranno ai più “vogliosi” di personalizzazione di poter giocare con le proprie carte e i propri campioni, andando a scegliere ogni minimo dettaglio. Fashion Runeterra è sempre dietro l’angolo. Vogliamo lasciarvi scoprire tutto direttamente, ma se avete voglia potete dare un’occhiata a questa pagina, con già tutte le ricompense del pass che saranno disponibili.

Legends of Runeterra

Per concludere, ancora una volta Legends of Runeterra si arricchisce con nuove meccaniche e nuove tipologie di carte che renderanno il gameplay ancora più ricco e vivo. I giocatori non potranno far altro che amare l’impegno che il team di sviluppo sta mettendo all’interno delle espansioni, portando il gioco di carte di Riot Games a livelli altissimi. Se siete giocatori novizi, consiglio vivamente di entrate e salire sulla carrozza, il momento è quello giusto!