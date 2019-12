Left 4 Dead VR verrà ufficialmente annunciato durante i Game Awards?

Fa sicuramente strano pensare che dopo tantissimi anni Valve ha deciso di ributtarsi nella mischia per dar vita a nuove opere ludiche. Per chi se lo fosse perso, qualche settimana fa la compagnia di Gabe Newell ha ufficializzato l’esistenza di un nuovo capitolo di Half-Life per i dispositivi VR. Quest’annuncio ha riacceso le speranze tra i giocatori (e anche i fan) di Valve nel vedere anche altri ritorni come quello di Portal ed ovviamente anche del tanto richiesto Left 4 Dead.

Durante le scorse ore un esperto delle produzioni Valve ha rivelato una peculiarità molto interessante riguardante proprio la saga survival co-op. Stando a un tweet di Tyler McVicker il tanto richiesto “nuovo capitolo” di Left 4 Dead sarebbe realtà concreta. Il nuovo capitolo della saga sarà anch’esso (esattamente come Half-Life: Alyx) un titolo dedicato alle periferiche per la realtà virtuale.

Videos are finally back tomorrow.

Boneworks is out on Tuesday.

Left 4 Dead VR is real.

The game awards is in a few days, with new Half-Life Alyx news.

Get your minds ready, it’s about to blow.

— Tyler McVicker (@ValveNewsNetwor) December 9, 2019