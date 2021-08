Leggende Pokémon Arceus si mostra più in forma che mai

Quando Leggende Pokémon Arceus fu annunciato a inizio anno sorprese tutti gli appassionati del brand. Nessuno si aspettava che Game Freak, dopo aver lavorato allo sviluppo di ben 8 generazioni Pokémon volesse aprire una nuova sotto saga legata alla mitologia dell’universo che è stato creato a metà anni ’90. Le informazioni riguardo a questo nuovo titolo non sono molteplici, ma durante il recente evento Pokémon Presents trasmesso qualche istante fa abbiamo ricevuto un’ondata di nuovi dettagli sull’attesissimo gioco.

Il nuovo video si apre mostrandoci una serie di ambientazioni rigogliose di Pokémon, compresa una cittadina che si rifà al periodo medievale giapponese. Basta poco per entrare nell’azione di questo gioco di ruolo con influenza action, così come viene definito in questo Pokémon Presents. Confermata la struttura open world del gioco e lo scopo che avremo come allenatori in questa nuova avventura: completare il primo Pokédex della storia Pokémon.

Immancabili alcuni personaggi fondamentali che dovremmo incontrare e con cui collaborare durante il nostro viaggio in una Sinnoh completamente inedita. Largo spazio anche al combattimento, altra novità di Leggende Pokémon Arceus. Dimentichiamoci le battaglie classiche che conosciamo, e diamo il benvenuto ad una nuova struttura decisamente molto più a tempo reale che in passato, in cui anche noi allenatori possiamo ricevere dei danni dai Pokémon che combattiamo. Immancabili anche una serie di nuove versioni regionali dei Pokémon già conosciuti in passato.

Questo è tutto quello che il nuovo Pokémon Presents ha saputo darci su Leggende Pokémon Arceus. Si tratta di un titolo che ha alla base una volontà di distaccarsi quasi completamente dai precedenti lavori Pokémon targati Game Freak, e proprio per questo molti appassionati trovano questa sperimentazione molto affascinante e le aspettative sono già parecchio alte. Vi ricordiamo che Leggende Pokémon Arceus uscirà il prossimo 28 gennaio 2021 esclusivamente per la famiglia di console Nintendo Switch.