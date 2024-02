Leggende Pokémon Z-A, il nuovo capitolo della saga di Game Freak arriverà nel 2025

Durante il Pokémon Presents, tenutosi Il 27 febbraio 2024, The Pokémon Company ha svelato il nuovo capitolo della saga Leggende Pokémon.

Leggende Pokémon Z-A è previsto per il 2025 su Nintendo Switch, tuttavia, considerando il periodo di uscita, è plausibile che il gioco possa essere disponibile anche sulla prossima console di Nintendo, la quale sembra essere stata posticipata al 2025 per assicurare un numero sufficiente di unità al lancio e contrastare i bagarini.

Leggende Pokémon Z-A rappresenta un altro titolo della serie Leggende Pokémon avviata con Arceus e nota per il suo approccio più "action". In questo caso, il gioco è strettamente legato alla saga di X e Y, ambientata nella regione di Kalos, chiaramente ispirata alla Francia. Il trailer offre uno sguardo su Luminopoli, una delle città della regione Kalos, e fa supporre il ritorno delle mega-evoluzioni.

Il video presentato durante il Pokémon Presents non offre sequenze di gameplay effettive, lasciando gli appassionati in attesa di ulteriori informazioni sulla grafica e sulle caratteristiche del gioco nel corso dell'anno.

Il trailer di Leggende Pokémon Z-A menziona un "progetto di rigenerazione urbana" e del "sogno di una splendida armonia tra esseri umani e Pokémon". La mappa di Luminopoli suggerisce che il gioco potrebbe non essere ambientato in un passato remoto come Leggende Pokémon Arceus.

Tuttavia, potrebbe collocarsi temporalmente prima dei giochi X e Y, offrendo una prospettiva sulla creazione di Luminopoli indicata dagli schizzi architettonici presenti nel video, come se la città stesse per essere progettata.

Con Leggende Pokémon Z-A, i fan possono aspettarsi un'avventura incentrata su Kalos, con nuovi elementi narrativi e, presumibilmente, l'opportunità di esplorare l'origine della Luminopoli che già conoscono.

Con ulteriori dettagli ancora da rivelare, gli appassionati dovranno attendere ancora un po' per saperne di più sulla grafica, le meccaniche di gioco e la trama di questo nuovo capitolo di Pokémon.