LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, come molti altri titoli dei LEGO riproduce fedelmente i movimenti dei personaggi di Star Wars, anche se fatti di LEGO. Le animazioni inattive sono un concetto familiare alla maggior parte dei videogiocatori. Si tratta di animazioni che si attivano dopo che un giocatore è stato lontano dal controller per un certo periodo di tempo. La loro utilità è quella di evitare che i personaggi rimangano immobili quando non vengono premuti tasti, creando così un senso di vita e di personalità propria dei nostri eroi. Nel titolo LEGO, i movimenti in questione contengono dei riferimenti chiari ai personaggi di Guerre Stellari.

Abbiamo finalmente anche gli ultimi due film!

L’animazione di cui trattiamo in questo articolo è collegata ad Anakin Skywalker e si manifesta durante la fase Droid Factory Frenzy di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. L’utente Reddit TheGreatLazu ha documentato il tutto in una clip condivisa sul suo account. Nel breve video si vede Anakin che accende la spada laser, la quale cambia colore dal blu al rosso. Anakin, in seguito, lo tocca diverse volte come fosse una torcia scarica, fino a far tornare la luce blu. I fan di Star Wars avranno sicuramente già colto il riferimento alla trasformazione di Anakin in Darth Vader.

Anakin, infatti, nasce come un eroe della Repubblica, anche se non ha mai creduto completamente alla via dei Jedi. La sua storia è raccontata nei primi tre capitoli della serie di George Lucas. Qui, il giovane e indisciplinato Jedi scopre di avere sempre più affinità con il lato oscuro della forza fino ad abbandonare definitivamente i Jedi e diventare uno dei personaggi più iconici della saga.

I giocatori di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker sanno che il gioco è pieno di riferimenti simili. La passione che gli sviluppatori hanno messo nella realizzazione del titolo è proprio uno di quegli elementi che lo ha portato ad essere largamente apprezzato dai fan. Il titolo è disponibile su PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.