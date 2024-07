L'emulatore Dolphin integra RetroAchievements per oltre 100 giochi GameCube

Una grande novità per gli appassionati di retrogaming: Dolphin, il popolare emulatore di Nintendo GameCube e Wii, ha annunciato l'integrazione con RetroAchievements, un progetto che aggiunge un sistema di obiettivi simile a quello di Xbox o Steam per migliaia di giochi del passato.

Questa nuova funzionalità arriva a sole due settimane dall'annuncio del passaggio di Dolphin a un ciclo di rilascio continuo, abbandonando il concetto di versioni "stabili" dopo anni di sviluppo.

RetroAchievements offre una lista di sfide e obiettivi che vanno oltre il semplice completamento del gioco. Al momento sono supportati oltre 100 titoli della libreria GameCube, tra cui classici come:

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Final Fantasy Crystal Chronicles

Super Mario Sunshine

Harvest Moon: A Wonderful Life

Super Smash Bros. Melee

Baten Kaitos Origins

Kirby Air Ride

Star Fox Assault

Metal Gear Solid: The Twin Snakes

Mario Golf: Toadstool Tour

Luigi's Mansion

Metroid Prime

Star Wars: Rogue Squadron 2: Rogue Leader

Gli obiettivi possono essere sbloccati semplicemente giocando, seguendo la progressione della storia principale. È anche possibile consultare la lista completa sul sito RetroAchievements.org o direttamente nell'emulatore per scoprire nuove sfide.

Per garantire un'esperienza autentica, RetroAchievements offre due modalità:

Softcore: permette l'uso di funzioni avanzate dell'emulatore

Hardcore: disabilita alcune funzionalità per un'esperienza più fedele alla console originale

Oltre agli obiettivi, RetroAchievements integra altre interessanti funzioni come il tracciamento dei record di speedrun e la "rich presence", che permette di vedere in tempo reale i progressi degli amici nei vari giochi.

Come funziona RetroAchievements?

Al momento l'integrazione è disponibile solo per i giochi GameCube nella versione PC di Dolphin. Per attivarla, basta andare nel menu Strumenti dell'emulatore e inserire le proprie credenziali RetroAchievements.

Questa novità rappresenta un ulteriore passo avanti per Dolphin, che si conferma uno degli emulatori più completi e in continua evoluzione. L'integrazione con RetroAchievements offre, infatti, nuovi stimoli per riscoprire i classici del passato, aggiungendo sfide e obiettivi che ne aumentano la rigiocabilità.

Il team di sviluppo ha già annunciato che in futuro il supporto verrà esteso anche ai giochi Wii, ampliando ulteriormente le possibilità offerte da questo sistema di achievement.