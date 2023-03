Qualche giorno fa avete festeggiato il Mario Day, ma non avete avuto modo di comprare un gadget dedicato all’idraulico più famoso della storia dei videogiochi? Ebbene, oggi potete risparmiare puntando ancora più in alto, dato che la magnifica e rarissima edizione speciale di Nintendo Switch dedicata a Super Mario Odyssey non solo è disponibile su eBay, ma è anche scontata di 40,00€!

Il bundle con console e codice digitale per il download di Super Mario Odyssey è infatti attualmente in vendita a 289,90€, e considerando che il suo prezzo di listino è 329,90€, si tratta di un risparmio del 12%. Insomma, un affare veramente imperdibile e che vi consigliamo di prendere al volo; vista la rarità di questa Nintendo Switch potrebbe terminare in men che non si dica, e non tornare disponibile per parecchio tempo.

Questa versione speciale di Nintendo Switch era uscita nell’ormai lontano 2017 per celebrare il rilascio di Super Mario Odyssey (un po’ com’è accaduto qualche mese fa con Pokémon Scarlatto e Violetto), e da allora è diventata un pezzo da collezione imprescindibile per tutti i fan di Super Mario. Trovarla quindi a un prezzo molto simile, se non addirittura inferiore, a quello della console normale, che al momento viene venduta anche a 300,00€, è un evento più unico che raro.

La console è stata realizzata con una palette che si ispira a quella di Super Mario, quindi troviamo entrambi i Joy-Con rossi e la dock interamente nera, creando così un contrasto magnifico che si discosta rispetto all’azzurro e rosso, oppure al grigio, delle Nintendo Switch comuni. Nel bundle è compreso, ovviamente, anche il codice di download di Super Mario Odyssey, che potrete riscattare immediatamente nell’eShop.

Super Mario Odyssey è il più recente capitolo della saga principale di Super Mario, dove il protagonista si tuffa nuovamente nell’avventura per salvare la Principessa Peach; questa volta però non sarà solo: con lui ci sarà il nuovo alleato Cappy, ovvero un cappello senziente che gli permetterà di controllare altri personaggi e oggetti. Rispetto ai precedenti titoli, ovvero dei platform lineari, in Odyssey troviamo invece un gameplay con una formula più aperta e con grafica in 3D simile a quello di Super Mario 64 e Super Mario Sunshine.

Insomma, se siete fan di Super Mario e non avete ancora recuperato Odissey non potete assolutamente perdervi questa offertona di eBay. Vi rimandiamo dunque alla pagina del prodotto, invitandovi ancora una volta a concludere l’acquisto quanto prima, dato che le scorte potrebbero esaurire velocemente.

