Oltre al nuovo trailer dedicato a entrambi i giochi, pubblicato nel corso della giornata odierna sui suoi canali social, Nintendo ha svelato il nuovo modello di Nintendo Switch OLED dedicato a Pokémon Scarlatto e Violetto. Non è una novità: da anni oramai la casa di Kyoto si occupa di lanciare alcuni modelli speciali delle sue piattaforme dedicate proprio ai videogiochi più importanti del suo portfolio, come già accaduto in passato con Animal Crossing New Horizons e Splatoon 3.

La console è stata annunciata nella giornata odierna, a margine del nuovo trailer e delle nuove informazioni dedicate a Pokémon Scarlatto e Violetto. La Nintendo Switch dedicata ai due nuovi giochi della serie di Game Freak si presenta, come da tradizione in questi casi, completamente brandizzata. I Joy-Con sono rossi e viola, con i due stemmi delle due accademie presenti nel gioco stampati sotto gli analogici. Il dock ritrae i due Pokémon Leggendari, mentre il retro è un’esplosione di simboli dedicati ai nuovi titoli. Il packaging non è ancora stato svelato, ma è molto probabile che richiamerà lo stile del dock della console.

Per quanto riguarda la messa in vendita, Nintendo Switch modello OLED dedicata a Pokémon Scarlatto e Violetto sarà disponibile a partire dal 4 novembre 2022. La console è stata presentata anche con un nuovo trailer, che raffigura un modello in 3D dell’hardware. Potete dare uno sguardo al video, che mostra qualsiasi dettaglio in merito all’hardware grazie al filmato che trovate subito qui in basso.

Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibile a partire dal 18 novembre 2022, ovviamente in esclusiva Nintendo Switch. Potete dare uno sguardo alle nuove informazioni relative ai due titoli e scoprire il nuovo trailer dedicato ai due giochi semplicemente visitando questo indirizzo. Restate sintonizzati con Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.