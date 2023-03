Oggi, 10 marzo, è il Super Mario Day. Da anni ormai questa giornata viene dedicata all’idraulico più famoso della storia dei videogiochi, dato che il formato abbreviato della data, ovvero “Mar10”, è praticamente uguale al nome del personaggio. Non si tratta dunque di un vero e proprio anniversario, bensì di una simpatica occasione per celebrare la stella assoluta di casa Nintendo e, perché no, di fare qualche acquisto a tema.

Di seguito vi presenteremo infatti 7 gadget imperdibili che qualsiasi fan di Super Mario dovrebbe avere, e che rappresentano delle chicche perfette da acquistare durante questo Mario Day. Abbiamo scelto per voi prodotti di vario tipo, adatti sia a grandi che a piccini e, ovviamente, che si accomodano a diversi budget, cosicché troverete sicuramente almeno un articolo che si guadagnerà un posto nella vostra mensola in modo da commemorare il vostro amore per il personaggio.

Nella lista troverete tutti prodotti provenienti da Amazon, leader non solo in fatto di convenienza, ma anche di velocità nella spedizione degli acquisti, soprattutto se siete clienti Amazon Prime. Nel caso in cui non lo abbiate ancora fatto, vi invitiamo infatti a prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio, dato che vi consentirà di ricevere i vostri ordini in men che non si dica, oltre che usufruire della spedizione totalmente gratuita di tutti gli acquisti; inoltre, i primi 30 giorni di abbonamento sono gratis, quindi è l’occasione perfetta per provarlo!

Prima di passare alla lista vi invitiamo anche a iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Set LEGO Avventure di Mario

Tra i gadget più interessanti per festeggiare il Mario Day vi segnaliamo il LEGO 71360 “Avventure di Mario”, ovvero un set perfetto soprattutto per i più piccoli, che potranno divertirsi a costruire il mondo di Super Mario e vivere avventure coinvolgenti insieme al personaggio. Tramite un sensore colorato e uno schermo LCD, la figura di Mario vi permetterà infatti di visualizzare le reazioni rispetto agli spostamenti e ai mattoncini LEGO sui quali sarà posizionato lungo il percorso. Il set include 231 pezzi ed è adatto per bambini dai 6 anni in su. Insomma, un’ottima introduzione al mondo dei set LEGO interattivi, nonché tra i metodi migliori per festeggiare il Mario Day.

Vedi su Amazon

Set LEGO Bowser

In occasione del Mario Day, potreste acquistare o quanto meno valutare di portarvi a casa il modellino del famoso boss finale, ossia il potente Bowser. Composto da ben 2807 pezzi, si tratta di un modellino 3D di discrete dimensioni, ricco di dettagli e per questo ottimo da esporre o per giocarci; le gambe e coda snodabili, nonché la testa rotante, vi consentiranno infatti di creare numerose pose diverse. Con l’ausilio di altri set LEGO, in particolare il 71360, 71387 e 71403, il potente Bowser può anche essere interattivo, confermandosi come uno dei migliori articoli per festeggiare il Mario Day.

Vedi su Amazon

Carte da UNO

Se vi piacciono i giochi di carte, la versione Super Mario Bros del popolare UNO della Mattel farà al caso vostro. Il gioco è basato ovviamente sulle regole classiche, il che significa che i giocatori dovranno abbinare i colori e i numeri delle proprie carte a quelle del mazzo di scarto. Il tutto è pensato per venire incontro agli appassionati di Super Mario, con colori e disegni a tema, e per portare al massimo il divertimento fino a 10 persone.

Vedi su Amazon

Mario Kart Live Home Circuit

Se siete in possesso di una Switch, la più recente delle console Nintendo, non potete assolutamente perdervi il Mario Kart Live Home Circuit, che vi farà vivere Mario Kart in una maniera del tutto nuova e immersiva. Grazie alle 4 porte e ai 2 segnali di curva inclusi nella confezione potrete infatti trasformare la vostra casa in un circuito di corsa, guidando i kart nel mondo reale e seguendo l’azione in prima persona sullo schermo della Nintendo Switch o del televisore tramite le telecamere collocate su ogni automobile. Potrete divertirvi a creare circuiti sempre diversi e originali, e gareggiare fino a 4 giocatori in tornei ricchi di adrenalina.

Vedi su Amazon

Game & Watch edizione Super Mario Bros.

I fan più nostalgici di Nintendo si ricorderanno il Game & Watch, una delle console più antiche del colosso giapponese e che rappresentava a tutti gli effetti una sveglia, con cui però era possibile giocare a dei semplici titoli in 8bit. Ebbene, in occasione del 35° anniversario di Super Mario era stato rilasciato uno speciale e nuovissimo Game & Watch, e il Mario Day è quindi l’occasione perfetta per recuperarlo. La console include ben 3 giochi: il classico Super Mario Bros., Super Mario Bros: the Lost Level e Ball in versione Mario; ovviamente, quando non state giocando potrete decidere di utilizzarla come orologio digitale, rendendo unica qualsiasi stanza in cui la mettiate.

Vedi su Amazon

Lampada Super Mario Bros

L’effetto nostalgia continua, in questo caso con una stupenda lampada dedicata interamente a Super Mario Bros., classico e intramontabile titolo datato 1985. Perfetta per essere collocata sopra a una scrivania o a un comodino, riporta su tutta la superficie una stampa raffigurante uno scenario tipico del gioco, con tanto di nuvolette, funghi Goomba e scatole con punti interrogativi; un’altra chicca è l’interruttore a forma di controller per NES, dove i tasti serviranno per accendere e spegnere la luce o per modificarne l’intensità. Insomma, si tratta del complemento d’arredo perfetto per tutti i fan di Super Mario, e ottimo anche come regalo.

Vedi su Amazon

Zaino Eastpack

Ultimo ma non per importanza nella nostra lista dei migliori gadget da acquistare al Mario Day è un magnifico zaino realizzato in collaborazione tra Eastpack e Nintendo e dedicato interamente a Super Mario. Troviamo infatti una stampa effetto giornale in cui sono presenti alcune delle citazioni più famose del personaggio, come “Here We Go!”, oltre a Mario, disegnato in diverse posizioni e stili. Ovviamente lo zaino vanta della qualità Eastpack, quindi è estremamente resistente: durerà intere generazioni senza mostrare alcun segno dell’età, e vi accompagnerà fedelmente a scuola, al lavoro o in qualsiasi viaggio.

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!