Lies of P ha milioni di giocatori, un traguardo incredibile

Lies of P, il suggestivo soulslike ispirato a Pinocchio, ha raggiunto la strabiliante cifra di oltre 7 milioni di giocatori in tutto il mondo. È stato Neowiz, il publisher coreano, ad annunciare con grande entusiasmo questo traguardo, sottolineando anche l'avvio dei lavori per un sequel in collaborazione con Round8 Studio.

Senza dubbio, il lancio su Xbox Game Pass al day one ha contribuito in modo significativo al successo di Lies of P, offrendo ai giocatori un accesso immediato al gioco. Tuttavia, l'eccezionale qualità del titolo ha garantito anche vendite tradizionali, supportate da una direzione artistica straordinaria e meccaniche di gioco ben pensate.

Nella nostra recensione di Lies of P, abbiamo esplorato l'affascinante reinterpretazione de Le Avventure di Pinocchio da parte di Round8 Studio. Il gioco ci trasporta in uno scenario in stile Belle Epoque, popolato da burattini impazziti, e ci mette al comando di uno dei più sofisticati automi creati dal geniale Geppetto.

Il successo incredibile di Lies of P conferma il potenziale dei giochi che mescolano narrativa incisiva, direzione artistica di alto livello e meccaniche di gioco solide. Neowiz e Round8 Studio sono stati bravi nel trasformare una fiaba classica in un'esperienza videoludica di alto pregio.

Con l'annuncio del sequel in lavorazione, possiamo già fantasticare sul futuro di Lies of P e su cosa ci riserverà il futuro per questo mondo incantato e allo stesso tempo, oscuro.