Limited Run Games: meno giochi in formato fisico per Xbox

Limited Run Games ha fornito una spiegazione sul motivo per cui i due nuovi titoli recentemente presentati, Felix the Cat Collection e Rocket Knight Adventures Re-Sparked, non saranno disponibili su Xbox, almeno in formato fisico.

L'editore, specializzato in pubblicazioni fisiche di titoli che normalmente non vengono, inizialmente, distribuiti in formato fisico, ha dichiarato che la decisione è basata sullo scarso numero di vendite dei giochi fisici per Xbox, rispetto alle piattaforme concorrenti: PlayStation e Switch.

Limited Run Games ha affermato che gli utenti Xbox mostrano una preferenza marcata per l'acquisto di giochi in formato digitale rispetto a quelli fisici. L'editore ha sottolineato che se potessero vendere almeno 5.000 copie fisiche di ogni gioco su Xbox per rientrare delle spese, potrebbero giustificare la realizzazione di qualsivoglia titolo presente nel loro catalogo, ma attualmente riescono a raggiungere tali cifre solo con le versioni per PlayStation e Nintendo Switch.

Il CEO di Limited Run, Josh Fairhurst, ha chiarito che non è una questione di incapacità, o di qualsivoglia sterile presa di posizione nel non voler realizzare le versioni fisiche per Xbox, ma piuttosto una mancanza di profitto.

Da svariato tempo, infatti, Limited run Games ha cominciato a realizzare titoli in formato fisico anche per le console della famiglia Xbox, permettendo agli appassionati di possedere le copie fisiche di classici quali Day Of The Tentacle, Grim Fandango, Return To Monkey Island e tanti altri, utilizzando un sistema basato sulla produzione dei preordini effettuati dai clienti.

Quello che sorprende è che, anche con questo metodo "anti-bagarinaggio", moltissimi dei titoli proposti finora su Xbox non hanno raggiunto nemmeno la soglia delle 5000 copie, utile per rientrare dei costi di produzione. Per conoscenza generale, le versioni PlayStation e Nintendo Switch dei titoli meno celebri, superano regolarmente, di almeno tre volte, il tetto minimo di copie prenotate.

Considerando il trend dei giocatori Xbox che preferiscono l'acquisto digitale, oltre al successo della console Xbox Series S orientata esclusivamente verso questo etereo formato, la decisione di Limited Run sembra derivare da una valutazione economica e delle abitudini di consumo del pubblico di Xbox.

Non è ancora chiaro se questa decisione verrà estesa anche alle prossime uscite dell'azienda, ma l'attuale situazione non lascia ben sperare sul futuro della linea di titoli per Xbox, realizzati da Limited Run Games.