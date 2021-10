Little Devil Inside è qui, ecco il trailer dallo State of Play

Dopo l’annuncio di ieri, finalmente abbiamo avuto modo di avere un altro “piccolo” assaggio di quello che potremo trovare all’interno di Little Devil Inside. Il piccolo titolo indie che ha fatto innamorare in realtà migliaia di giocatori ormai tanto tempo fa, si è finalmente deciso di uscire fuori allo scoperto. In questo nuovo trailer possiamo infatti vedere tantissime nuove ambientazioni, ma soprattutto alcune meccaniche con il primo sguardo al titolo ancora non avevamo avuto modo di saggiare. In questo caso si è trattato quasi di un vero e proprio regalo fatto ai fan in questo State of Play che segna quasi la chiusura di un anno davvero importante per Sony.

All’interno del trailer che inizia in una stazione di treni che ci porterà verso il nostro inizio. Sembra infatti che all’interno della world map sia possibile interagire in prima persona e portare a compimento anche dei piccoli “eventi”. A livello tecnico il titolo sembra essere cresciuto magistralmente, sintomo che il team si trova sicuramente in posizione di vantaggio in questo momento. Le ambientazioni sembrano essere davvero tantissime e il nostro viaggio non sarà mai sempre lo stesso. Vi lasciamo al trailer completo!

Playstation 5 ha davvero passato un anno “pazzesco”. Ormai quasi sempre prima nelle classifiche di vendita e tantissimi titoli ormai presenti all’interno del catalogo di nuova generazione. Non sono mancate ovviamente le esclusive, tra cui anche il fenomenale Returnal e perché no, anche delle piccole sorprese come Kena.

Ma sembra non essere finita qui per la console di casa Sony. Con questo State of Play infatti la voglia di Playstation di arrivare ancora di più nelle case di tutti, con titoli e produzioni anche più piccole è davvero sotto gli occhi di tutti.