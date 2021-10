Little Devil Inside lo rivedremo domani, è ufficiale

Ci siamo? Si è il caso di dirlo e finalmente arriva anche l’ufficialità da parte di Sony. Domani potremo finalmente dare uno sguardo a Little Devil Inside. Il titolo che sembrava ormai perduto, dopo una latitanza di più di un anno, sembra che stia per tornare. Ad ufficializzarlo è stato il profilo Twitter di Playstation che ci ha tenuto a ribadire che vedremo per la prima volta un contenuto approfondito sul titolo. Molto probabilmente come è intuibile anche dal piccolo video presente anche nella notizia, ci sarà uno scorcio di gameplay. Non vediamo davvero l’ora di poter vedere cosa ci aspetta in questa piccola avventura che sembra nascondere mille peripezie.

Little Devil Inside ha bisogno di mostrarsi, soprattutto dopo le mille peripezie che ha dovuto affrontare dopo il suo trailer di debutto. Non sappiamo infatti se ricordate le accuse arrivate agli sviluppatori per un personaggio presente all’interno del trailer. Al tempo le scuse arrivarono entro poche ore dal team stesso, che poi si è sincerato di eliminare qualsivoglia fraintendimento all’interno del videogioco. A questo punto la domanda sorge anche spontanea, cosa vedremo domani? Quali saranno le peculiarità che il team di sviluppo ha voluto mettere in primo piano per farci innamorare ancora una volta della loro produzione.

Il titolo nasce con l’intento di personificare un piccolo avventuriero pronto ad affrontare mille pericoli per conto di uno studioso. O almeno, cosi ci sembra da ciò ceh abbiamo avuto modo di vedere fino a questo momento. Domani sarà tempo di State of Play e finalemente potremo avere uno sguardo approfondito su Little Devil Inside.

All aboard for tomorrow's State of Play, which includes your first in-depth look at Little Devil Inside. Tune in live at 2pm PT / 10pm BST: https://t.co/EnDyyYoPcC pic.twitter.com/kGf1l7YnAD — PlayStation (@PlayStation) October 26, 2021

Aldilà del titolo di NeoStream, cosa bisognerà aspettarsi domani? Sicuramente uno show con poche aspettative. Magari ci sarà qualche perla che ci sorprenderà e che sarà comunque in grado di farci tornare a casa con il sorriso per aver visto uno show contenuto ma tutto sommato, coerente! Detto questo, a domani!