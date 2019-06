Luigi’s Mansion 3: la data di uscita sarà rivelata quando il gioco è pronto

Luigi's Mansion 3 sarà rilasciato nel 2019, ma quando precisamente? Nintendo ci spiega perché ancora non è stata indicata una data precisa.

Innegabilmente l’E3 2019 di Nintendo è stato uno dei migliori di sempre: le conferme non sono mancate e c’è stato modo di essere sorpresi da qualche nuovo annuncio, come quello del seguito di Breath of the Wild. Tra i tanti giochi di qualità che sono in arrivo quest’anno troviamo Luigi’s Mansion 3, la nuova avventura dello storico “giocatore 2” che ha l’occasione di mettere in mostra le proprie capacità e il proprio coraggio.

Il gioco, come sappiamo, è pianificato per il 2019; entro sei mesi dovrebbe essere disponibile: perché quindi non è stata indicata una data di uscita durante il Direct? C’è rischio che il gioco venga rimandato al 2020? Recentemente, Bill Trinen di Nintendo of America ha parlato ai microfoni di Polygon proprio riguardo a questo.

Vediamo le parole di Trinen: “Next Level Games sta lavorando con estrema cura al gioco. Vogliamo che abbiano modo di metterci tutta la cura di cui sono capaci, quindi stiamo aspettando che siano loro stessi a dirci quando sono pronti: a quel punto potremo definire con precisione la data di uscita.”

Pare quindi che l’obbiettivo principale di Nintendo non sia rilasciare il gioco il prima possibile ma dare agli sviluppatori il tempo necessario per renderlo il capolavoro che tutti noi speriamo sia. Una recente analisi di Digital Foundry ha segnalato che il comparto tecnico di Luigi’s Mansion 3 è di ottima fattura: ulteriore conferma del buon lavoro di Next Level Games. Diteci, quanto attendere Luigi’s Mansion 3? È il vostro “gioco Nintendo dell’anno”?