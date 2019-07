Luigi’s Mansion 3: un leak svela la data d’uscita?

Un leak ha svelato quella che potrebbe essere la potenziale data di lancio dell'attesissimo Luigi's Mansion 3, titolo esclusivo per Nintendo Switch.

Uno dei titoli più interessanti mostrati da Nintendo durante la propria conferenza alla celebre kermesse di Los Angeles è sicuramente stato Luigi’s Mansion 3. Il terzo capitolo della celebre saga dedicata a Luigi ha infatti decisamente convinto i presenti all’E3 2019 e tutti coloro che si sono invece gustati il trailer comodamente da casa.

Nonostante una finestra di lancio fissata da Nintendo per il 2019 non è però ancora stata annunciata una data d’uscita definitiva per Luigi’s Mansion 3. Un leak potrebbe però aver finalmente svelato anche quest’ultimo mistero sull’esclusiva di Nintendo Switch.

Ad poter aver erroneamente rivelato la data di lancio dell’attesissimo titolo è infatti stata la divisione messicana di Amazon, che ha comunicato tramite e-mail ai propri clienti che avevano effettuato il pre-order del gioco che Luigi’s Mansion 3 uscirà il prossimo 4 Ottobre 2019. Una data decisamente plausibile, considerando come Novembre sia già “occupato” dai nuovi titoli Pokèmon.

Come testimoniato anche dalla nostra prova sul campo direttamente all’E3 2019, che potete trovare qua, la nuova avventura di Luigi promette decisamente bene: “Nato come un’esperimento, la serie Luigi Mansion è divenuta ben presto un simbolo importante per Nintendo. Questo Luigi Mansion 3 non tradisce le aspettative e anzi porta la saga su un livello ancora più alto, più maturo e meglio sviluppato. La nostra prova è durata poco, ma ci ha già dato un’idea precisa di quello che vedremo nel 2019, un gioco divertente, con una propria identità e graficamente davvero ben fatto.”

Che ne pensate di questa notizia, la data d’uscita emersa dal leak vi sembra plausibile? Vi piacerebbe giocare a Luigi’s Mansion 3 già nei primi giorni di Ottobre? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti!