Digital Foundry incorona Luigi's Mansion 3 come gioco più tecnicamente avanzato su Switch

Digital Foundry ha stilato una classifica dei videogiochi tecnicamente più impressionanti per Nintendo Switch, mentre si avvicina il lancio del successore della console ibrida. Questa selezione mette in luce i titoli che hanno spinto le capacità dell'hardware ai suoi limiti.

Tra i nominati figurano alcuni dei giochi più acclamati per Switch, come Metroid Prime Remastered, Super Mario Bros. Wonder, Xenoblade Chronicles 3 e l'iconica serie di The Legend of Zelda con Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.

Il vincitore: Luigi's Mansion 3

Sorprendentemente, però, il titolo che si è aggiudicato il primo posto è Luigi's Mansion 3. Secondo Digital Foundry, infatti, questo gioco rappresenta un trionfo di ambizione visiva e realizzazione tecnica, superando apparentemente le capacità dell'hardware Switch.

Gli esperti lodano in particolare:

L'illuminazione in tempo reale, con impressionanti ombre proiettate e occlusione ambientale

Il rendering dei personaggi, paragonabile a film in CGI

Le riflessioni geometriche complete, raramente viste su Switch

Il design artistico degli ambienti, ricco di varietà e dettagli

Il sistema fisico, specialmente nella meccanica dell'aspirapolvere

Luigi's Mansion 3 mostra le capacità di Switch utilizzate in modo intelligente, con risultati sorprendenti.

Digital Foundry sottolinea come Next Level Games, lo studio di sviluppo partner di Nintendo, abbia realizzato un lavoro eccezionale. Nonostante l'uso di angoli di camera relativamente statici, il gioco offre effetti visivi raramente visti su Switch, mantenendo un framerate costante di 30 fps.

Gli esperti concludono raccomandando vivamente Luigi's Mansion 3 a chi desidera vedere l'hardware Nintendo sfruttato al meglio, con risultati visivi straordinari che rivaleggiando con piattaforme ben più potenti.