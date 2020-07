M21 e la scena competitiva di Magic Arena

Benvenuti a tutti a questo appuntamento particolare rispetto alla solita deck-tech settimanale. Oggi parliamo dello stato della scena competitiva di Mtg Arena! M21 è disponibile sulle piattaforme MtgO e Arena dal 25 giugno 2020, ormai insomma abbiamo sottomano le carte dell’espansione da circa due settimane: possiamo provare a tirare le somme di come si è adattato – o evoluto – il metagame grazie ai nuovi inserimenti del core-set.

Approfittiamo della Standard Metagame Challenge per dare uno sguardo approfondito a quello che sta succedendo al nostro gioco preferito.

Arriviamo a questa sfida – dove per vincere non ci è concessa nemmeno una sconfitta su dieci partite in Bo3 – da uno standard rivoluzionato con l’inserimento di carte e strategie nuove: il chiacchieratissimo Teferi, Master of Time (che per ora fatica a inserirsi), Conclave Mentor che ha dato nuova linfa alle strategie Selesnya aggro, Jolrael che si è fatta subito spazio in Bant Ramp e Terror of the Peak che non vede l’ora di frantumare qualche nostro avversario. Vediamo un po’ chi ce l’ha effettivamente fatta e chi no predendo spunto da alcune liste 7-0 recuperate sui vari account Twitter dei giocatori.

Bant Ramp

Vediamo i dettagli sul deck e sul sideboard Bant Ramp.

Deck

4 Breeding Pool

4 Elspeth Conquers Death

4 Fabled Passage

2 Forest

4 Growth Spiral

4 Hallowed Fountain

2 Hydroid Krasis

2 Island

3 Jolrael, Mwonvuli Recluse

2 Nissa, Who Shakes the World

2 Plains

1 Scavenging Ooze

2 Shark Typhoon

3 Shatter the Sky

3 Teferi, Master of Time

4 Teferi, Time Raveler

4 Temple Garden

2 Temple of Enlightenment

3 Temple of Mystery

1 Temple of Plenty

1 Ugin, the Spirit Dragon

3 Uro, Titan of Nature’s Wrath

Sideboard

1 Aether Gust

4 Devout Decree

2 Dovin’s Veto

2 Mystical Dispute

1 Narset, Parter of Veils

1 Scavenging Ooze

1 Shatter the Sky

2 Tolsimir, Friend to Wolves

1 Uro, Titan of Nature’s Wrath

Quello che era uno dei mazzi più popolari già prima dell’ultima espansione si conferma a livello di piazzamento fra i tier. Ho preso questa particolare lista perché sfrutta a pieno la sinergia fra Jolrael e Teferi, Master of Time. I nuovi inserimenti non si fermano qui, possiamo anche notare due copie (fra main e side) di Scavenging Ooze per prevenire gli Uro, Titan of Nature’s Wrath dei nostri avversari. Questo continuo posizionamento di Bant fra i primi della classe è la contro-prova di quanto la base Simic sia essenziale in questo momento dello standard. Il mazzo non può fare a meno di Growth Spiral e perderebbe moltissimo in consistenza senza Uro.

Rakdos Sacrifice

Vediamo i dettagli sul deck e sul sideboard Rakdos Sacrifice.

Companion

1 Jegantha, the Wellspring

Deck

4 Blood Crypt

2 Call of the Death-Dweller

3 Castle Locthwain

4 Cauldron Familiar

4 Claim the Firstborn

4 Fabled Passage

4 Mayhem Devil

3 Midnight Reaper

2 Mountain

4 Priest of Forgotten Gods

3 Serrated Scorpion

6 Swamp

4 Temple of Malice

3 Village Rites

4 Witch’s Oven

4 Woe Strider

2 Gutterbones

Sideboard

3 Agonizing Remorse

3 Embereth Shieldbreaker

1 Jegantha, the Wellspring

1 Noxious Grasp

4 Rotting Regisaur

2 Scorching Dragonfire

1 Act of Treason

Lista presa direttamente dallo streamer più popolare di tutto Mtg Arena: Crockeyz. Anche in questo caso vediamo un consolidarsi del power-level di uno degli archetipi più performanti dell’ ultimo anno di standard. M21 ha regalato una sola magia a questo mazzo ma il suo impatto è stato veramente importante, sto parlando di Village Rites! Con un solo mana nero potremo pescare due carte e con tutte le creature che propongono una recursion dal cimitero in questo mazzo praticamente non abbiamo down-side a giocare questa versione. Il gattino più odiato dello standard rimarrà ancora per un bel po’ fra le carte più giocate!

Mono-green Aggro

Vediamo i dettagli sul deck e sul sideboard Mono-green Aggro.

Deck

4 Barkhide Troll

4 Castle Garenbrig

19 Forest

3 Garruk’s Harbinger

3 Gemrazer

2 Kraul Harpooner

4 Lovestruck Beast

4 Pelt Collector

2 Primal Might

3 Questing Beast

3 Scavenging Ooze

4 Stonecoil Serpent

2 The Great Henge

3 Vivien, Arkbow Ranger

Sideboard

2 Garruk, Unleashed

1 Gemrazer

4 Nullhide Ferox

4 Ram Through

4 Shifting Ceratops

Mono-green è decisamente il mazzo aggro che si sta affermando meglio di tutti in queste due settimane di nuovo meta. Rint (uno dei più accaniti e al contempo affermati player di questo archetipo su Arena) ha lasciato il segno e le sue liste di mono verde hanno preso sempre più piede. M21 ha portato un grande regalo all’ archetipo: Primal Might. Indiscutibilmente una delle migliori rare del formato in draft e possibilmente una delle carte più forti per strategie di questo tipo. Nella side troviamo due copie di Garruk, Unleashed, il nuovo planeswalker verde a costo quattro che rischia di spodestare Vivien dal maindeck, anche questo un acquisto direttamente dall’ ultima espansione.

Mono-Black Aggro

Vediamo i dettagli sul deck e sul sideboard Mono-Black Aggro.

Deck

4 Blacklance Paragon

4 Castle Locthwain

4 Demonic Embrace

3 Eliminate

2 Grasp of Darkness

4 Gutterbones

4 Knight of the Ebon Legion

3 Rankle, Master of Pranks

4 Rotting Regisaur

4 Serrated Scorpion

4 Spawn of Mayhem

20 Swamp

Sideboard

2 Disfigure

4 Drill Bit

1 Eliminate

2 Grafdigger’s Cage

2 Grasp of Darkness

4 Noxious Grasp

Eliminate, Grasp of Darkness e Demonic Embrace sono le carte che danno quello sprint in più a mono-black aggro. Sicuramente due removal secchi come sono i primi due e un boost sull’attacco con il +3/+1 dell’ aura possono riportare mono-nero nella posizione che si merita fra i nuovi e più performanti mazzi del formato.

Sultai Ramp

Vediamo i dettagli sul deck e sul sideboard Sultai Ramp.

Deck

2 Aether Gust

2 Arboreal Grazer

4 Breeding Pool

2 Casualties of War

3 Cultivate

4 Fabled Passage

4 Forest

4 Growth Spiral

4 Hydroid Krasis

3 Island

2 Jolrael, Mwonvuli Recluse

3 Nissa, Who Shakes the World

4 Overgrown Tomb

2 Shark Typhoon

2 Swamp

2 Teferi, Master of Time

1 Temple of Mystery

2 Ugin, the Spirit Dragon

4 Uro, Titan of Nature’s Wrath

2 Watery Grave

4 Zagoth Triome

Sideboard

1 Casualties of War

3 Extinction Event

2 Heartless Act

2 Mystical Dispute

1 Negate

1 Noxious Grasp

1 Scavenging Ooze

3 Thought Distortion

1 Wilt

La controparte “cattiva” rispetto a Bant Ramp. Invece di basare il nostro game-plan su maggiori interazioni fra le nostre carte decidiamo in questo caso di adottare la strategia “go big or go home”. Spell difficilmente gestibili e che sono in grado di ribaltare partite come Ugin, the Spirit Dragon e Casualties of War. Per arrivare a lanciare queste spell utilizziamo il meglio del ramp in standard, e al momento il meglio è veramente fantastico. Si aggiunge all’ottima compagnia di Arboreal Grazer e Growth Spiral anche Cultivate portandoci così a poter giocare senza alcun problema magie da sei o addirittura otto mana.

Simic Flash

Vediamo i dettagli sul deck e sul sideboard Simic Flash.

Deck

2 Barrin, Tolarian Archmage

4 Brazen Borrower

4 Breeding Pool

2 Brineborn Cutthroat

2 Castle Vantress

4 Fabled Passage

5 Forest

2 Frilled Mystic

4 Growth Spiral

8 Island

4 Lofty Denial

2 Mystical Dispute

4 Nightpack Ambusher

1 Nissa, Who Shakes the World

4 Rewind

4 Shark Typhoon

2 Spectral Sailor

2 Temple of Mystery

Sideboard

3 Aether Gust

3 Lovestruck Beast

1 Mystical Dispute

1 Narset’s Reversal

2 Negate

1 Nissa, Who Shakes the World

2 Uro, Titan of Nature’s Wrath

2 Wilt

L’ ultima lista che vi porto oggi è di un archetipo a me molto caro. Simic Flash può permettersi di tornare alla ribalta grazie alla stampa di quel gran counterspell che è Lofty Denial. Il resto del mazzo rimane relativamente simile al passato. Rewind poi è una magia fantastica in questa lista che ci permette di giocarlo, counterare una minaccia avversaria e poi risolvere un Nightpack Ambusher nello stesso turno: tanta roba!

Insomma, pare proprio che oltre al consolidamento dei vari tier di pre-M21 stiamo assistendo a degli smottamenti di grande portata per quello che riguarda il meta. Tutti i mazzi che stiamo vedendo in questi giorni dureranno? Sicuramente non tutti, ma molti potremmo portarceli avanti per tanto tempo ancora e questo non può che farmi piacere dato lo stato stagnante di cui ci si lamentava solamente un mesetto fa.

Per oggi è tutto ragazzi, alla prossima deck tech!