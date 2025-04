Mafia: The Old Country, svelata per errore la data di lancio ufficiale

L'attesa per i fan della serie Mafia potrebbe essere più breve del previsto. Un errore di comunicazione da parte di 2K ha rivelato la data di lancio ufficiale di Mafia: The Old Country, il nuovo capitolo della celebre saga criminale ambientata nel mondo della malavita organizzata. Il titolo, sviluppato da Hangar 13, arriverà sugli scaffali digitali e fisici l'8 agosto 2025, disponibile per PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam.

La notizia è emersa in modo del tutto involontario, attraverso un curioso scivolone nelle versioni internazionali di un comunicato stampa relativo alla presenza del gioco al PAX East 2025.

L'inconveniente si è verificato quando 2K ha pubblicato un annuncio riguardante il panel degli sviluppatori previsto per l'8 maggio al PAX East. Mentre la versione inglese del comunicato si limitava a menzionare la presentazione di un nuovo trailer gameplay e uno sguardo dietro le quinte della serie, le versioni localizzate in diverse lingue contenevano un'informazione cruciale in più. Nei post pubblicati in giapponese e nelle versioni per l'America Latina compariva chiaramente la frase: "Mafia: The Old Country sarà disponibile dall'8 agosto 2025. I preordini sono già aperti per PlayStation 5, Xbox Series e PC via Steam".

Questa rivelazione anticipata ha colto di sorpresa non solo i fan, ma probabilmente anche gli stessi rappresentanti marketing di 2K, che avevano pianificato di annunciare ufficialmente la data durante l'evento di maggio. Il PAX East 2025 doveva infatti essere il palcoscenico perfetto per svelare non solo quando il gioco sarebbe arrivato sul mercato, ma anche per mostrare contenuti inediti e approfondimenti esclusivi sulla produzione. Gli sviluppatori di Hangar 13 avrebbero accompagnato la presentazione con uno sguardo retrospettivo sulla serie, analizzando l'evoluzione del franchise dal passato fino alle innovazioni previste per questo nuovo episodio.

Un ritorno alle origini per la saga criminale

Mafia: The Old Country rappresenta un nuovo capitolo per la serie, che torna dopo anni di attesa con un'esperienza presumibilmente focalizzata sulle radici del crimine organizzato. Come suggerisce il titolo stesso, il gioco potrebbe esplorare le origini della mafia italiana, portando i giocatori in un contesto storico e geografico anteriore rispetto ai precedenti episodi. I fan della saga sanno bene come la narrazione e l'ambientazione storica accurata siano sempre stati elementi distintivi del franchise, che ha saputo distinguersi nel panorama dei videogiochi a tema criminale per il suo approccio più maturo e cinematografico.

Nonostante la fuga di notizie, restano ancora molti dettagli da scoprire sul gameplay e sulla trama di questo nuovo capitolo. Il panel del PAX East 2025, previsto per l'8 maggio, offrirà sicuramente maggiori informazioni e darà modo agli appassionati di farsi un'idea più precisa di quello che li attende ad agosto. Nel frattempo, l'apertura dei preordini suggerisce che presto potrebbero emergere ulteriori dettagli sulle diverse edizioni del gioco e sui contenuti bonus riservati a chi effettuerà l'acquisto anticipato.