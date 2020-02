Magic Arena, il mazzo della settimana: Bant Control

Eccoci al nostro appuntamento settimanale con l’analisi del deck che ci ha portato più win durante la live di ieri sera. Ricordo infatti che abbiamo iniziato la nuova serie di dirette Twitch sul nostro canale per quello che riguarda Magic Arena! Ogni mercoledì sera mi troverete dalle 20.30 fino alle 23.30 con voi per giocare, testare, scalare la ladder e sfidarvi al fantastico e immortale gioco di carte collezionabili: Magic The Gathering.



I Mondiali di Magic avevano creato un meta e una settimana dopo LittleBeep – vincitore del Magic Arena Open che si è svolto al Dreamhack Anaheim – lo ha stravolto sbaragliando gli avversari con il suo Temur Adventure. Partendo da questo spunto parliamo di un altro mazzo che ha rivoluzionato il meta su Magic Arena: Bant Control.

Il principale sviluppatore di questo archetipo è Crockeyz, uno degli streamer più famosi su Twitch e attualmente il #2 in ladder proprio dopo LittleBeep. Quindi siamo partiti da una sua lista sviluppando questa:

MainDeck

4 Teferi, Time Raveler

1 Plains

1 Island

1 Tamiyo, Collector of Tales

4 Hallowed Fountain

4 Nissa, Who Shakes the World

2 Arboreal Grazer

2 Hydroid Krasis

3 Knight of Autumn

3 Uro, Titan of Nature’s Wrath

1 Cavalier of Thorns

2 Shatter the Sky

4 Growth Spiral

2 Mystical Dispute

3 Elspeth Conquers Death

4 Breeding Pool

1 Castle Vantress

2 Fabled Passage

3 Forest

4 Temple Garden

2 Temple of Enlightenment

4 Temple of Mystery

2 Temple of Plenty

1 Dream Trawler

Sideboard

3 Aether Gust

2 Cerulean Drake

4 Dovin’s Veto

2 Glass Casket

2 Mystical Dispute

1 Tamiyo, Collector of Tales

1 Commence the Endgame

Perché esiste questo mazzo? Come ci si deve approcciare? Domande molto semplici a risposte molto complicate. Il mazzo esiste perché come Azorious Control, ha la possibilità di reggere molto bene l’early game dei mazzi più aggressivi per poi ribaltare la situazione. Crockeyz in particolare, adora Nissa, Who shakes the World e proprio per questo motivo, ha deciso di inserire il verde per garantirsi delle power-spell più impattanti. Questo è un tipo di control molto diverso da quello portato da PVDDR ai mondiali: siamo molto più proattivi, puntiamo a risolvere le prime minacce e poi andare tapped-out (o quasi) imponendo le nostre win-condition.

La mana base è abbastanza ovvia. Grazie alle Shockland e alle Scryland siamo abbastanza tranquilli di non trovarci quasi mai in color-screw (termine tecnico per situazioni dove non abbiamo i colori di mana giusti per poter lanciare le nostre spell).

Creature

2 Arboreal Grazer

Questa simpatica scimmietta è il mio dubbio più grande. Fortissimo se giocato al primo turno, ma scarsissimo in late-game. Ha dalla sua che contro Mono Red Aggro, uno 0/3 che blocca non è affatto male.

2 Hydroid Krasis

Incubo vero per control, ci permette di rifarci la mano e proporre allo stesso tempo una minaccia molto importante. Recuperare delle vite poi è un’ottima strategia anche contro i mazzi aggressivi. Solamente due copie nel mazzo perché quella X nel suo costo di mana la fa quasi sempre trasformare in un drop-4 (ovvero x=2). In early game si dovrebbe preferire altro.

3 Knight of Autumn

Nel meta attualmente è una delle creature più interessanti. Un drop a 3 che contro UW control permette di liberarsi da fastidiosissimi Elspeth Conquers Death o Glass Casket vari. Inoltre contro i mazzi Aggro fa recuperare quattro vite, oppure si impone come 4/3 a costo tre: un bloccante fortissimo.

3 Uro, Titan of Nature’s Wrath

Eccolo qui il gigante più amato di Theros. Ci fa salire di un mana, pesca e guadagna vita. Solo value puro. Il fatto che poi si possa riproporre dal cimitero, rende il nostro mazzo super-resiliente.

1 Cavalier of Thorns

Un 5/6 a costo 5. Rende Uro, Titan of Nature’s Wrath molto più facile da castare dal cimitero. Quel “raggiungere” tra le sue abilità, lo fa diventare un eccellente blocco per Dream Trawler. Oltre a ciò, in combinazione con Tamiyo, Collector of Tales è praticamente un tutore, se siamo in late-game.

1 Dream Trawler

Mi sembrava onestamente un sacrilegio non giocare la creatura più forte di questi colori. Difficilissima da togliere e se lasciata libera di attaccare, è praticamente la chiusura perfetta.

Planeswalker

4 Teferi, Time Raveler

Il mio planeswalker preferito dalla sua uscita. A costo 3 ci permette di rimbalzare un permanente fastidioso del nostro avversario o giocare a velocità instant ogni nostra stregoneria. Decisiva anche la possibilità di limitare le risorse del nostro opponent facendolo giocare solamente a velocità stregoneria. Una favola averlo in campo.

1 Tamiyo, Collector of Tales

Nei match più lunghi e segnati da scambi di risorse frequenti, risulta essere assolutamente la nostra migliore scelta.

4 Nissa, Who Shakes the World

Credo che Nissa sia il verde in questo standard. Creiamo un board difficilmente gestibile e la sua abilità statica è troppo forte per non darci un vantaggio quasi irrecuperabile.

Questo era il principale core del mazzo. Il verde risalta nelle creature e nei planeswalker inseriti, e sono chiaramente i motivi per cui giocare questo mazzo rispetto a Simic Ramp o Azorious Control.

Tutte le altre scelte di deckbuilding sono quasi obbligate: avere quattro Growth Spiral ci serve per arrivare il prima possibile ad almeno cinque mana senza svuotarci del tutto la mano. Due Shatter the Sky per controllare il board in partite dove dobbiamo reggere partenze molto aggressive o riprenderci da campi di battaglia troppo stallati per ottenere il vantaggio che vorremmo. Un paio di Mystical Dispute per i mirror match (mai sottovalutare la potenza di un counter su una Growth Spiral) o per i vari UW control che affollanno Magic Arena.

Elspeth Conquers the Death non avrebbe bisogno di spiegazioni: è semplicemente la saga (incantesimi che una volta risolti hanno tre o più funzioni che si susseguono in risoluzione un turno dopo l’ altro) più forte mai stampata, in più riporta in campo planeswalker o creature dal cimitero. Almeno tre copie sono obbligatorie.

Match-up e Side Plan

Parliamo brevemente di alcuni dei match-up più frequenti su Arena e come affrontarli.

VS UW Control

Non è affatto una partita scontata ma il nostro mazzo è stato creato per essere una versione più forte di questo archetipo. Lui gioca in maniera molto reattiva contro le nostre minacce, ma non dobbiamo aver fretta di chiudere la partita.

SIDE:

+ 4 Dovin’s Veto + 2 Mystical Dispute +1 Tamiyo, Collector of Tales +1 Commence the Endgame

– 2 Arboreal Grazer -2 Shatter the Sky – 1 Cavalier of Thorns – 1 Uro, Titan of Nature’s Wrath – 2 Shatter the Sky

VS Mono Red Aggro

È il mazzo più giocato in ladder, e sicuramente l’archetipo sta vivendo un momento fantastico grazie ad Anax, Hardened in the Forge. Occhio alle sue partenze a strappo.

SIDE:

+ 3 Aether Gust + 2 Cerulean Drake + 2 Glass Casket

– 1 Tamiyo, Collector of Tales – 2 Mystical Dispute – 1 Elspeth Conquers the Death – 3 Teferi, Time Raveler

VS Temur Adventures

Questo è un derby tra i mazzi più belli al momento in giro. Difficile giocare contro questo archetipo, non ci sono scelte scontate e spesso, ci da filo da torcere.

SIDE:

+ 3 Aether Gust + 2 Glass Casket + 2 Dovin’s Veto

– 1 Cavalier of Thorns – 2 Arboreal Grazer – 2 Mystical Dispute – 1 Dream Trawler -1 Uro, Titan of Nature’s Wrath

VS Jeskai Fires

Questa volta siamo favoriti. Le nostre power spell sono addirittura più impattanti delle sue. Dobbiamo solamente far attenzione ai suoi turni 4 e 5, dopodiché riusciremo a gestire tranquillamente il resto della partita.

SIDE:

+ 3 Aether Gust + 4 Dovin’s Veto

– 1 Tamiyo, Collector of Tales – 2 Uro, Titan of Nature’s wraith – 2 Arboreal Grazer – 1 Shatter the Sky – 1 Cavalier of Thorns

Questo è tutto per oggi. Io personalmente con questo mazzo sono riuscito ad arrivare al rank Mythic agli ultimi giorni di questa season. Se volete un mazzo molto forte ma che richiede una curva di apprendimento lenta e costante, questo è il mazzo che fa per voi. Non aspettatevi partite brevi o facili però. Ogni decisione sarà importantissima, e i game saranno tutti da giocare fino in fondo e vi porteranno via del tempo.

Ci vediamo mercoledì prossimo sul canale Twitch di Tom’s Hadware Italia!