Magic Arena deck update: Rakdos Sacrifice

Qualche settimana fa in un mio articolo avevo previsto il futuro! Vi proponevo Rakdos Sacrifice come mazzo della settimana di Magic Arena, vi ricordate? Ecco: ora ad oggi, è il Tier 1 indiscusso (ovvero uno dei mazzi piu’ performanti del momento)! Ma il meta si è evoluto da allora, quindi facciamo un piccolo update al nostro deck.

Attualmente abbiamo due liste che funzionano molto bene e sono presentissime su Magic Arena. Scopriamole partendo da quella più simile alla mia:

RB Sacrifice “Classico”

4 Blood Crypt

2 Castle Locthwain

4 Fabled Passage

4 Mountain

4 Temple of Malice

6 Swamp

4 Cauldron Familiar

4 Witch’s Oven

4 Claim the Firstborn

4 Gutterbones

4 Priest of Forgotten Gods

4 Dreadhorde Butcher

4 Midnight Reaper

4 Woe Strider

4 Mayhem Devil

Sideboard

2 Redcap Melee

2 Agonizing remorse

2 Epic downfall

3 Embereth Shieldbreaker

2 Scorching Dragonfire

2 Pharika’s Libation

2 Act of treason

Nel maindeck abbiamo poche differenze. Partendo dalle terre, troviamo due Temple of Malice in più preferendo avere più stabilità nel mana rispetto a partire con una terra stappata. Si fanno da parte per i templi: una Palude e un Castle Locthwain. Il reparto creature invece vede una piccola rivoluzione: spariscono due Rix Maadi Reveler e due Rankle, Master of Pranks per fare spazio a quattro copie di Dreadhorde Butcher.

Come già accennavo nell’altro articolo ho sempre ritenuto i Rix Maadi la creatura più scarsa e sostituibile del mazzo mentre per quanto riguarda Rankle un po’ mi spiace non giocarlo, ma il piano di questa versione del mazzo è abbassare la curva di mana e partire più aggressivi. Sul resto del mazzo sono stato lungimirante.

La sideboard è ovviamente la parte che risente maggiormente del meta cambiando quindi più spesso. Abbiamo sempre due Agonizing Remorse, due Redcap Melee e due Epic Downfall mentre tutto il resto cambia. L’inserimento di Pharika’s Libation è dovuto al ritorno di Jeskai Fires e alla presenza di Temur Reclamation: entrambi i mazzi si basano sulla presenza sul campo di un incantesimo per raggiungere il massimo del loro potenziale. Solamente per Fires invece, la presenza di Act of Treason: un Claim the firstborn per le creature sopra costo di mana tre.

Drill Bit e Kroxa, Titan of the Death’s Hunger erano state delle mie scelte che improntavano effettivamente troppo il mio game-plan sulle discard spell rispetto al piano principale del mazzo, rischiando di rallentarlo e depotenziarlo. Al momento sono molto più impattanti Embereth Shieldbreaker (contro Temur Clover e in mirror) e Scorching Dragonfire (per i mirror e mazzi agrressivi). Ovviamente i Butcher si sono spostati in main.

L’altra lista che sta girando moltissimo in questo periodo su Magic Arena è un ibrido fra Rakdos Sacrifice “Classico” e Rakdos Escape, un mazzo basato su una delle ultime meccaniche uscite, che permette di giocare creature o magie dal cimitero pagando un costo di mana ed esiliando alcune carte sempre dal nostro cimitero.

RB Sacrifice “Escape”

4 Blood Crypt

2 Castle Locthwain

4 Fabled Passage

4 Mountain

4 Temple of Malice

6 Swamp

4 Cauldron Familiar

4 Claim the Firstborn

4 Witch’s Oven

4 Mire Triton

4 Priest of Forgotten Gods

3 Kroxa, titan of Death’s Hunger

4 Midnight Reaper

2 Tymaret Calls the Dead

4 Woe Strider

4 Mayhem Devil

Sideboard

3 Agonizing Remorse

2 Epic downfall

2 Legion’s end

1 Pharika’s Libation

2 Recap Melee

2 Embereth Shieldbreaker

2 Scorching Dragonfire

1 Act of treason

In alcune versioni del mazzo di Magic Arena si gioca anche Phoenix of Ash, ma onestamente non mi fa impazzire. Questa variante è molto distante dal concetto che avevo anche se ovviamente il core del mazzo rimane la forte interazione fra Witch’s Oven e Cauldron Familiar, più tutto quello che ruota attorno.

La presenza di quattro Mire Triton e due Tymaret Calls the Dead giustifica la presenza di ben tre Kroxa, titan of Death’s Hunger. Chiaramente l’obiettivo è riempire velocemente il cimitero per poter trarre il massimo vantaggio dal nostro Titano Rakdos preferito. Abbiamo scelto di rinunciare ai Dreadhorde Butcher perché ovviamente Kroxa o Mire triton prendono il loro posto nella curva a costo due del mazzo.

La sideboard è ovviamente improntata sul piano discard e removal spell dato che col mazzo settato in questa shell, puntiamo maggiormente all’attacco della “mano” del nostro avversario, per lasciarlo senza risorse e poi prendere il vantaggio board grazie agli zombie di Tymaret Calls the Dead o Kroxa. Stiamo comunque parlando di cambiamenti minimi rispetto all’altra versione.

Differenze tra i mazzi?

Entrambi propongono sia un piano aggro – la prima lista con quattro Gutterbones e Dreadhorde Butcher mentre la seconda preferisce Kroxa e token – che un piano combo con la sinergia gatto-forno. Si differenziano però nell’attuazione. Giocando Rakdos “classico” avremo un early-game più impattante a livello di board perchè giochiamo più creature a costo uno e due che anche senza Witch’s Oven, possono fare danno all’avversario per poi rubare gli ultimi punti vita grazie a Mayhem Devil e recuperare benzina con gli scry-effect di Woe Strider o le pescate di uno o più Midnight Reaper.

Se stiamo invece pilotando Rakdos “Escape” invece, punteremo a stallare leggermente il board grazie ai nostri Mire Triton, e andare in controllo totale grazie all’effetto che Kroxa propone al nostro avversario a ogni attacco o ogni volta che entra nel campo di battaglia. Sono due versioni migliorate e più performanti della mia “Beta Rakdos”. Di certo al momento la combinazione rosso-nero ha tutte le carte in regola per essere la migliore da giocare se si prediligono strategie food. Per questo sconsiglierei vivamente di giocare un terzo colore o sostituirne uno.

Fatemi sapere se anche voi su Magic Arena state incontrando questo mazzo e se siete tra quelli che amano Cauldron Familiar!