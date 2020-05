Magic Arena, proseguono gli eventi di We Are Magic

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato ampiamente di come We Are Magic sia stata un vero successo anche se si è tenuta completamente online. Ma le sorprese non sono finite qui, la prima lega competitiva dedicata completamente a Magic Arena ha infatti in serbo tante altre sorprese, prima tra tutte è il torneo Magic Road To Wam che già ha visto la partecipazione di 14 giocatori, non il massimo della presenza che si è registrata nella lega principale, ma sicuramente un numero che rivela ancora una volta un interesse altissimo verso questo tipo di iniziative.

Il torneo che fa solo da apripista per altri tipi di iniziative dedicate alla community ha visto la partecipazione di molti volti nuovi della scena competitiva di Magic, insieme ad una grande varietà di mazzi utilizzati, con ben 3 mazzi Yoron in Top 4. Vediamo insieme quali sono stati i vincitori di questo torneo:

Aloxz – Temur Shark reclamation Umpumpa89 – Bant Yorion Engywook – Bant Yorion Thelengend – Jeskai Fires Yorion

Il montepremi totale di questo primo evento era di 200€. Il tutto si è concluso questa domenica, il giorno stesso della fine della quarantena, che anche se finita non ferma le iniziative che continueranno con 3 tornei a settimana dedicati completamente alla community di Magic Arena. Tutte queste opportunità sono rese possibili anche grazie al supporto dei partner strategici che mettono in palio montepremi come AK Informatica e ESP- ESport Palace.

Per maggiori informazioni relative al proseguimento del We Are Magic vi rimandiamo alla pagina facebook. Non sappiamo quando sarà possibile tornare a competere dal vivo, ma eventi come questo e in generale l’eSport stanno mostrando come i videogiochi sono uno dei media più amati dal pubblico in questo momento nel quale ci si sta chiedendo un grande sforzo. Speriamo di poter tornare presto in un palazzetto per tifare i nostri campioni dal vivo.