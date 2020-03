Magic Arena: i Friday Night Magic saranno online per la prima volta, ecco i dettagli

Chi è nato a cavallo tra gli anni 80 e 90 avrà sicuramente giocato a scuola o al parco con gli amici a Magic The Gathering, probabilmente il gioco di carte più famoso del mondo. Sono passati ormai diversi decenni dalla nascita del card game, e tutt’ora è giocato da migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo, dovuto anche alla vastità di mazzi personalizzabili che la gente può creare. Probabilmente questo è uno dei punti di forza, oltre ovviamente ad una Lore da capogiro ed a dei disegni a dir poco spettacolari. Abbastanza logico, quindi, che il successo lo abbia fatto diventare un videogame dal nome di Magic Arena, per di più free-to-play.

In queste ore Wizard of the Coast ha annunciato che i Friday Night Magic verranno tenuti per la prima volta in assoluto online su Magic Arena. Per chi non lo sapesse i FNM sono dei tornei svolti localmente da organizzatori e negozi sanzionati. Possono essere organizzati esclusivamente di venerdì e ad ogni torneo ci sono in palio 4 carte promo, le prime due vengono consegnate al primo e secondo classificato mentre le altre a descrizione dell’organizzatore o negoziante. Visto che stiamo vivendo un periodo in cui il Covid-19 sta letteralmente mettendo in ginocchio il mondo, Wizard of the Coast ha così deciso di proporre l’evento online e supportare allo stesso tempo i negozi locali.

Il primo evento online si svolgerà proprio oggi 27 marzo e terminerà a mezzanotte, potranno partecipare quindi tutti i giocatori che hanno scaricato Magi Arena (se non lo avete ancora fatto e siete interessati potete farlo a questo indirizzo). Bisognerà quindi scegliere uno tra i 4 Challenger Decks 2020 precostituiti e quindi tuffarsi nelle sfide contro gli altri giocatori.

Cosa ne pensate di questa notizia? Parteciperete ai Friday Night Magic? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita, magari scrivendoci che mazzo vi piace usare durante le partite con amici e/o sconosciuti. Vi invitiamo infine a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Magic Arena.