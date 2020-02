Magic Arena, Mythic Point Challenge Ikoria

A solamente una settimana dal Dreamhack Arena Open, abbiamo un’altra occasione di qualificazione al Mytihic Championship Ikoria per Magic The Gathering. Anche questo evento si giocherà nel formato standard Bo3, come gli altri qualifier e i mondiali. Ecco tutte le info dell’evento, dal chi sarà ammesso a cosa si vince.

Chi è ammesso all’evento e cosa si vince?

Sono ammessi all’evento tutti gli MPL players e tutto il roster dei Rivals, ovvero la serie A e B del Magic Mondiale. Oltre ai migliori al mondo, potranno sfidarsi anche tutti i 1.200 classificati nella ladder di Arena – sia in costruito che limited – delle season da ottobre a gennaio.

Questo è il primo Mythic Point Challenge del 2020 e ci si giocano dei Mythic Point. Quanti più punti avremo a fine anno, tanto più saremo in alto nella classifica mondiale di Magic The Gathering. Dobbiamo giocare questi tornei e vincere quante più partite possibili, quello che conterà di più saranno infatti le vittorie. Qui di seguito lo schema per la divisione dei punti in base al nostro win-rate:

Match vinti Mythic Points 10 6 9 5 8 4 7 3 6 2 5 1

Come è facile intuire, la competizione sarà estrema. Ogni qualificato riceverà delle gemme (moneta spendibile su Magic Arena) sempre in base alle proprie win. Quindi sarà meglio dare tutto.

Match vinti Gemme 10 3000 9 3000 8 2400 7 1800 6 1200 5 1000 4 800 3 600 2 400 1 200

A quanto ci è stato riferito, non ci sarà alcuna diretta Twitch ufficiale dell’evento, su nessun canale principale di Magic: the Gathering ma, ogni streamer partecipante, trasmetterà l’evento sul proprio canale, creando così una rete di copertura globale. Per evitare il ghosting durante i tornei, sarà impostato un delay di almeno cinque minuti sulla diretta.

Come sempre vi terremo aggiornati sullo svolgimento del torneo Open più grande di Magic Arena! Siete pronti all’evento?