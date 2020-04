Magic Arena, la quarta tappa del We Are Magic questa Domenica

Dopo che i giocatori di Magic Arena hanno dato spettacolo nelle prime tre tappe del We Are Magic, questa domenica si terrà la quarta e ultima tappa della lega. Il 19 aprile, vedremo scontrarsi gli ultimi partecipanti per aggiudicarsi i due spot rimanenti alla fase finale del torneo dedicato al gioco di carte più giocato al mondo. Nelle scorse settimane abbiamo visto giocatori arrivare da ogni parte dell’Europa, che hanno dato sfoggio delle loro grandi abilità per dare spettacolo all’interno della lega organizzata da Tom’s Hardware e Le Fiamme di Pompei.

Le iscrizioni all’ultima tappa termineranno come sempre alle ore 11:00 di domenica 19 aprile, per dare spazio a tutti i partecipanti di poter avere la possibilità di organizzare il proprio deck. Durante le scorse giornate abbiamo già visto quali sono stati i ghiotti premi distribuiti dai partner che hanno deciso di partecipare a questa iniziativa. Logitech, ha messo a disposizione più di 1.000 euro in periferiche da gioco mentre Arcana, tra i top card seller europei, circa 1.000 euro in carte premio, provenienti da ogni espansione del gioco di carte collezionabili di Magic.

Il supporto tecnico è dato da AK Informatica, negozio di riferimento in Italia nella fornitura hardware per eventi eSports. Una grande opportunità per il mondo di Magic Arena, anche grazie ai media partner come Powned.it. Questa ulteriore apertura, potrebbe permettere a tanti giocatori di avvicinarsi al titolo.

Durante questa emergenza da Coronavirus, sono tanti gli eventi che grazie allo streaming, vengono organizzati per permettere sia ai partecipanti che ai fans, di poter rimanere a casa e seguire comunque i loro atleti preferiti sfidarsi nelle competizioni internazionali. Speriamo che l’emergenza possa passare più in fretta possibile e magari avere questi eventi anche dal vivo, per tenere sempre accesa l’importanza dell’eSports e di Magic Arena.