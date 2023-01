Se volete cominciare una carriera da streamer di Twitch ma non sapete da dove iniziare o pensate che il mercato sia troppo saturo per i videogiochi e il classico Just Chatting, allora Samsung potrebbe avere ciò che fa per voi. Stiamo parlando di un nuovo forno, presentato già a IFA 2022 ma che durante il CES 2023 (in svolgimento a Las Vegas) rappresenta sicuramente un’ottima alternativa. Oppure no.

Andiamo con ordine: nella nuova linea di elettrodomestici smart studiata da Samsung per le cucine più moderne è emerso anche il forno BeSpoke AI Oven. Si tratta di un forno muro che possiede molteplici funzioni smart, tra cui un avviso nel caso la vostra cena stia bruciando e che tiene il conto dei vostri workout e può aiutarvi nel pianificare una dieta equilibrata. Fino a qui niente di strano, se non fosse che all’interno siano presenti anche delle telecamere che, beh, riprendono le vostre pietanze in fase di cottura. E il flusso video può tranquillamente essere diretto verso Twitch e altri servizi di live streaming.

Si tratta sicuramente di una feature che non sappiamo quanto potrà essere utilizzata dagli amanti della cucina, eppure è potenzialmente utile. Non su Twitch, ovviamente, ma su siti e canali specifici. L’idea di avere delle telecamere che riprendono la cottura di un piatto può essere utile non solo per le dirette, ma anche per la registrazione di video e foto che possono essere allegate a dei veri e propri corsi di cucina, per rendere il percorso di apprendimento decisamente più semplice e intuitivo.

La nuova linea di elettrodomestici BeSpoke di Samsung è già disponibile in Europa, ma il prezzo non è ovviamente accessibile a tutti. Per portarsi a casa il forno, sono infatti necessari più di 2.000 Euro, in base al modello selezionato. Live streaming sì, ma solamente per chi ha un buon budget da dedicare a un elettrodomestico comunque unico nel suo genere.