Manor Lords, arrivano tanti nuovi contenuti

Lo sviluppatore Slavic Magic ha annunciato importanti novità per Manor Lords (acquistabile su Instant Gaming), il popolare gioco di strategia medievale. Attraverso un post su Steam, sono stati rivelati i dettagli della prossima patch che includerà due nuove mappe, upgrade per gli edifici e miglioramenti ai sistemi di gioco.

Tra le principali aggiunte spiccano il rinnovato sistema di distribuzione di acqua e birra negli insediamenti, che ottimizzerà anche le funzionalità delle taverne. La gestione del mercato e dei beni è stata completamente rivista, con l'introduzione di "tre diversi sistemi per trovare una soluzione coinvolgente, intuitiva e di facile comprensione". Verrà implementato anche un filtro di ricerca dei beni per il mercato, funzionalità molto richiesta dalla community.

Per quanto riguarda le nuove mappe, lo sviluppatore ha condiviso alcune immagini senza fornire molti dettagli. Una di queste, anticipata il mese scorso, presenta un suggestivo paesaggio montano innevato ispirato alla città svizzera di Lauterbrunnen.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Slavic Magic ha colto l'occasione per celebrare le nomination ottenute da Manor Lords nelle categorie "Best Debut Indie Game" e "Best Sim/Strategy" ai The Game Awards 2024. Lo sviluppatore ha ringraziato i giocatori per il supporto ricevuto finora, promettendo ulteriori aggiornamenti e miglioramenti fino all'uscita dall'accesso anticipato.

"Il vostro feedback è sempre stato una parte essenziale del processo", ha dichiarato lo sviluppatore, "e mi impegno a continuare l'approccio di sviluppo aperto che ci ha portato fin qui e a lavorare duramente per migliorare il gioco."

Siamo abbastanza lontani dalla release completa del gioco (il titolo dovrebbe sbarcare anche su console nel corso del 2025). Ma fa piacere vedere dei passi in avanti da parte degli sviluppatori che hanno affrontato un po' di criticità nel corso degli ultimi mesi (più che altro critiche). Vedremo come il team continuerà a supportare il titolo nel corso del prossimo anno. Le potenzialità per un grandissimo gioco ci sono senza dubbio. come espresso nella nostra review early access.