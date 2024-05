L'incredibile successo di Manor Lords non ne accelererà lo sviluppo e va bene così

Il settore videoludico è sempre terreno fertile per storie incredibili e Manor Lords è solo l'ultima di queste. Questo gioco, infatti, è recentemente finito sotto i riflettori in seguito all'aver raggiunto un milione di copie vendute in una sola giornata e per il fatto che il suo sviluppo è principalmente opera di un unico individuo, Greg Styczeń.

Non si parla, però, di un caso di solo-developer, in quanto Styczeń ha collaborato con numerosi contractor per commissionargli molti aspetti del gioco, ma il team dietro a Manor Lords non raggiunge le dimensioni di una grande software house, contando meno di cinquanta persone.

In una recente intervista concessa a PC Gamer, Tim Bender, CEO della Hooded Horse, publisher del gioco, ha raccontato di come, appena quattro giorni dopo il lancio in accesso anticipato, nei forum di Steam sia comparso un post che si chiedeva se il gioco fosse stato "abbandonato" vista la mancanza di aggiornamenti costanti.

Una soluzione proposta da un altro utente in risposta a tale interrogativo suggeriva che Styczeń “dovrebbe immediatamente assumere 50 persone da affiancare ai contractor per creare una gigantesca software house capace di rilasciare aggiornamenti su base settimanale”.

Bender ha tuttavia minimizzato questi commenti, dichiarando che rientrano nella normale reazione del pubblico di fronte al successo inaspettato di un lancio in early access, sottolineando che ciò che gli utenti suggeriscono non corrisponde sempre a ciò che realmente vogliono o a ciò che è effettivamente fattibile.

“Ciò a cui non stanno probabilmente pensando è che questo semplicemente non è il modo in cui le cose funzionano,” ha dichiarato Bender, sottolineando che la crescita ottimale, e lenta, preserva la visione originale e l’importanza del processo lavorativo di Styczeń.

Piuttosto che trasformarsi in un gigante del settore da un giorno all'altro, il piano è continuare sulla strada che ha reso Manor Lords un successo, preservando la visione del suo creatore. In aggiunta, Styczeń ha deciso di non pubblicare una roadmap dettagliata dello sviluppo, preferendo adottare un approccio di ascolto attivo della community e di verifica delle priorità in base ai feedback ricevuti.

“Ho commesso l’errore una o due volte in passato, promettendo e lavorando su una funzionalità solo per scoprire che ai tester non interessava tanto quanto a me e che in realtà desideravano qualcos'altro,” ha condiviso lo sviluppatore poco prima del lancio in accesso anticipato di Manor Lords.

L’intenzione, quindi, è quella di dedicare il primo mese post-lancio alla correzione di bug e al polishing del gioco, utilizzando questo periodo per raccogliere le richieste della community e determinare le priorità di sviluppo. Questo dimostra chiaramente come, nonostante alcune opinioni possano suggerire la necessità di espandere drasticamente il team, l’obiettivo sia mantenere una linea che permetta di preservare la qualità e l’unicità del gioco.