Il conto alla rovescia verso il lancio ufficiale di Marathon prosegue tra aggiustamenti tecnici e ascolto attivo della community. Bungie ha pubblicato un nuovo aggiornamento nel corso del Server Slam, l'evento di test aperto che si concluderà oggi alle 18:00 ora italiana, e che precede di pochi giorni l'uscita definitiva del gioco, fissata per il 5 marzo.

L'evento ha fatto registrare numeri di tutto rispetto sulla piattaforma PC. Su Steam si è toccato un picco di circa 76.000 giocatori contemporanei nella giornata di sabato 28 febbraio, mentre considerando l'intera utenza PC il dato sale a 143.621 connessioni simultanee. Un risultato che testimonia un interesse concreto attorno al progetto, anche se la vera sfida per Bungie sarà trasformare questa curiosità in una base di giocatori fedele al momento del lancio.

Tra i temi più discussi dalla community in queste giornate di test, l'interfaccia utente occupa un posto di rilievo. Il team ha fatto sapere che continuerà a raccogliere segnalazioni e a intervenire anche dopo il lancio, invitando i giocatori a concentrare i propri commenti su un thread dedicato nel server Discord ufficiale, così da poter monitorare tutto in un unico posto. Nessuna promessa su tempi precisi, ma la disponibilità a comunicare aggiornamenti non appena disponibili.

Sul fronte delle prestazioni PC, Bungie sta esaminando diversi problemi segnalati: utilizzo elevato della CPU, scarso sfruttamento della GPU, un tetto ai fotogrammi al secondo che si attesta tra 80 e 100, e fenomeni di stuttering. Chi ha riscontrato queste difficoltà è stato invitato a segnalarle nel forum di supporto ufficiale, possibilmente allegando le specifiche tecniche del proprio sistema o brevi clip video che documentino il problema.

Il Server Slam non è solo una prova gratuita: è un laboratorio a cielo aperto.

Un altro punto caldo riguarda la frequenza delle partite in modalità PvP e la distribuzione dei giocatori sulle mappe non destinate ai principianti. Bungie sta analizzando la densità complessiva della popolazione di giocatori su Perimeter, Perimeter Beginner e Dire Marsh, raccogliendo impressioni su tutte e tre le arene per avere un quadro completo della situazione.

Il movimento dei personaggi e il sistema di gestione del calore sono due aspetti che continuano ad alimentare discussioni vivaci. La meccanica del calore generato durante le azioni, insieme alla sensazione generale del movimento, risulta ancora divisiva tra i partecipanti al test. Bungie ha confermato di seguire questi scambi con attenzione, chiedendo ai giocatori di condividere le proprie impressioni prima che il periodo di prova si chiuda.

Anche l'economia delle risorse in partita è finita sotto la lente. Le discussioni riguardano principalmente le dimensioni degli stack di oggetti, l'efficacia degli oggetti medici di livello base e la frequenza con cui le munizioni vengono lasciate cadere dai nemici. Bungie ha chiesto ai giocatori di specificare l'equipaggiamento utilizzato nelle sessioni in cui hanno percepito una carenza di risorse, per avere dati più precisi su cui lavorare.

Sul piano della stabilità della connessione, nelle ultime ore si è verificato un aumento dei codici di errore Weasel, che indicano un'interruzione del collegamento tra il client e i server di Marathon. Il team ha avviato diverse indagini parallele e ha precisato che in alcuni casi il problema potrebbe essere riconducibile alla rete domestica del giocatore o al proprio fornitore di servizi internet. Chi avesse già trovato una soluzione è stato invitato a condividerla, così da poter aiutare anche altri utenti in difficoltà.

L'approccio di Bungie in questa fase ricorda da vicino quello adottato in passato con Destiny 2 durante i suoi momenti più critici: dialogo costante con la community, aggiornamenti frequenti e correzioni a caldo. Rimane da vedere se questa strategia sarà sufficiente a garantire un lancio senza intoppi per un titolo su cui le aspettative sono decisamente alte.