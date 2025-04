Marathon: Bungie riaccende i motori con un enigmatico teaser

Dopo mesi di silenzio e incertezze, i fan di Marathon possono finalmente tornare a sperare. Il misterioso extraction shooter di Bungie, annunciato nel 2023 e poi praticamente scomparso dai radar, ha dato segni di vita attraverso un enigmatico post sui social media. Un breve filmato di 15 secondi, privo di spiegazioni o contesto, ha riacceso l'interesse della community e sollevato interrogativi sul futuro di questo ambizioso progetto, tormentato da cambi di direzione e ombre sulla produzione.

L'improvvisa riattivazione degli account social di Marathon ha generato un'ondata di reazioni entusiaste. L'account ufficiale Xbox è intervenuto immediatamente, così come Discord, sebbene nessuno dei due abbia fornito dettagli significativi. La maggior parte dei follower di Bungie ha espresso eccitazione per quello che potrebbe essere il preludio a una presentazione approfondita del gioco, mentre alcuni appassionati si sono già lanciati nell'analisi del breve filmato, convinti che contenga messaggi nascosti e non sia semplicemente un teaser per creare hype.

Questo aggiornamento, se tale si rivelerà, arriva in un momento cruciale per Bungie. Il percorso di Marathon è stato tutt'altro che lineare dal suo annuncio iniziale, seguito da un classico ARG (Alternate Reality Game) e poi da un silenzio inquietante durato quasi un anno. Solo nel marzo 2024 è arrivata la notizia del passaggio della direzione del gioco a Joe Ziegler, dopo l'allontanamento del precedente direttore Christopher Barrett.

Un progetto tra controversie e cambi di rotta

Le vicende interne hanno certamente influito sullo sviluppo del titolo. Barrett, storico dipendente di Bungie, è stato licenziato per presunti comportamenti inappropriati verso dipendenti di sesso femminile dello studio. La situazione si è ulteriormente complicata quando, nel dicembre 2024, Barrett ha intentato causa contro Sony e Bungie per licenziamento ingiustificato, una questione ancora in fase di risoluzione nei tribunali.

La mancanza di informazioni concrete, insieme alle continue difficoltà di Bungie con Destiny 2 e ai suoi rapporti tesi con Sony, non ha ispirato grande fiducia nelle prospettive del reboot di Marathon. Persino Tim Clark di PC Gamer, notoriamente appassionato di Destiny al punto da ignorare allarmi per tornado pur di completare un raid, ha espresso preoccupazioni sul futuro del gioco già nel 2024.

Il fallimento catastrofico di Concord ha solo accentuato questi timori. Come osservato da molti analisti, il mondo dei videogiochi è già sovraccarico di extraction shooter, e dopo l'insuccesso commerciale di Concord, è legittimo chiedersi quanta pazienza Sony sarà disposta a dimostrare se Marathon non dovesse imporsi immediatamente sul mercato.

Nonostante questo contesto problematico, l'enigmatico teaser ha riacceso l'entusiasmo della community. I giocatori sembrano genuinamente emozionati per la prospettiva di vedere finalmente qualcosa di concreto su questo progetto. Il brevissimo video, per quanto criptico, rappresenta il primo segno tangibile di vita del gioco dopo mesi di silenzio, e potrebbe preludere a una presentazione più sostanziale.

Marathon non è solo un nuovo gioco, ma rappresenta anche un pezzo significativo della storia videoludica. L'originale Marathon di Bungie, rilasciato nel 1994 per Macintosh, è considerato un classico cult degli sparatutto in prima persona, e molti veterani del gaming ricordano con affetto questa serie antecedente a Halo. Il reboot ha quindi il doppio onere di soddisfare i nostalgici e di conquistare una nuova generazione di giocatori in un mercato estremamente competitivo.

Resta da vedere se questo risveglio sui social sia l'inizio di una vera campagna di comunicazione o solo un tentativo isolato di rassicurare i fan sull'esistenza del progetto. Quel che è certo è che Marathon ha davanti a sé sfide considerevoli, sia interne che di mercato, ma anche l'opportunità di riportare in vita un nome storico del gaming con una formula moderna e rinnovata.